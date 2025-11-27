Más de 106 kilos de cocaína secuestrados y decomisados

Un importante despliegue policial y trabajo en conjunto entre los efectivos de Seguridad Vial y la Brigada de Narcotráfico de la Policía de la provincia, logró el secuestro de más 106 kilogramos de cocaína y la detención de jóvenes oriundos de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró días atrás, en un tramo de la ruta nacional Nº 34, en el puesto caminero ubicado a la altura del río Piedras del departamento de Ledesma.

En esas circunstancias, los efectivos de Seguridad Vial detuvieron la marcha de una camioneta marca Toyota Hilux, con dos jóvenes a bordo.

Durante la inspección de rutina, los efectivos observaron cierto nerviosismo entre los protagonistas y que respondían con evasivas y contradicciones, por lo que se solicitó que descendieran del rodado.

De inmediato se solicitó la intervención de los efectivos de la Brigada de Narcotráfico, porque observaron varios bultos sobre la butaca trasera del rodado.

VEHÍCULO | EN EL QUE CIRCULABAN LOS PROTAGONISTAS

Una vez que los efectivos de la Brigada se hicieron presentes en el lugar, decomisaron 102 paquetes rectangulares, que luego de ser analizados con la prueba de campo narcotest, arrojó como resultado positivo para cocaína, con un peso total de 106 kilos con 725 gramos.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal de turno en la provincia, quien dispuso el secuestro preventivo de la cocaína y la detención de los jóvenes de 20 y 24 años. La droga fue trasladada a la sede de Gendarmería Nacional y los protagonistas fueron trasladados al establecimiento penal federal del barrio Alto Comedero de la capital.

Por otra parte, se supo que los protagonistas conocieron causa de imputación y designaron abogado defensor para afrontar las graves acusaciones que pesan sobre ellos.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que la droga incautada tiene un valor que se aproxima a los 1.7 millones de dólares, una suma aproximada a los 2.400 millones de pesos.