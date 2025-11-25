Secuestraron vehículo por documentación apócrifa

Integrantes de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca secuestraron un vehículo al ser detectada la falsedad de la cédula del mismo, durante un control en la ruta nacional N° 9, a la altura de la localidad de Puesto del Marqués. Además, el conductor intentó esquivar un operativo de Seguridad Vial ingresando a la localidad.

La irregularidad fue descubierta días pasados por la noche, cuando el personal de Seguridad Vial se encontraba apostado en la ruta 9 realizando un control preventivo a los rodados y a sus respectivos conductores.

En esas circunstancias, alrededor de las 21 los agentes observaron que una camioneta marca Peugeot Partner de color gris ingresó al pueblo para evitar el control desplegado. En el utilitario viajaban dos personas además del conductor.

Por esa razón, los uniformados fueron a buscar el rodado por las calles y establecieron un cerrojo en el ejido urbano de la localidad. De esta manera, lograron cerrarle los caminos al conductor y rápidamente fue interceptado para poder desarrollar el procedimiento. Así fue que le hicieron seña para que frene su desplazamiento, orden que fue acatada.

Tras esto, las acciones continuaron con la identificación del automovilista, un hombre de nacionalidad extranjera radicado en Argentina y con documento de este país. Luego, el sujeto exhibió la licencia de conducir y la documentación del vehículo.

Fue entonces que este último, que sería apócrifo, suscitó sospechas en los agentes, quienes se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El agente fiscal dispuso que el vehículo sea secuestrado de manera preventiva para ser trasladado a una dependencia policial. Mientras que el conductor y los otros dos ocupantes quedaron en libertad.