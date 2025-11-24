Un hombre denunció que le robaron una pistola que tenía guardada en su habitación, en una finca de la localidad de Pampa Blanca, en donde trabaja en la semana. Al arma, del cual el propietario tiene los papeles correspondientes, se la llevaron mientras el denunciante se encontraba pasando el fin de semana en su domicilio de El Piquete.

El ilícito fue advertido días pasados por la tarde, en momentos que el damnificado que trabaja en el campo como tractorista, se retiró de la finca para viajar a pasar sus días de descanso en la mencionada localidad del departamento Santa Bárbara.

En ese contexto, antes de retirarse, la víctima dejó cerrada su habitación con llave, aunque se olvidó un bolso de mano de color negro. En el interior del mismo, tenía una pistola marca Bersa Thunder calibre 22 con su respectivo cargador.

Días más tarde, el hombre regresó a la finca y se dispuso a cumplir con sus tareas laborales en primer término. Horas más tarde, ingresó a su habitación para descansar. No obstante, el mencionado bolso de mano no se encontraba en donde se lo había olvidado. Por lo tanto, se habían llevado su pistola.

Por esa razón, horas después el denunciante se dirigió a la Seccional 45° de la localidad de Pampa Blanca para narrar lo ocurrido, aportando los papeles que acreditan la propiedad del arma en cuestión.

Además, en la dependencia policial el trabajador rural aclaró que el único lugar por el cual los sujetos pudieron haber entrado fue por una ventana grande ubicada en el baño, más allá de asegurar que no sospecha de alguien en particular.