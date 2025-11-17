Motociclista perdió la vida tras derrapar en ruta 9

Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada del domingo en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del Supermercado Chango Más, resultando en la muerte instantánea de un hombre mayor de edad.

El hecho ocurrió a las 05:45 horas del domingo 16, cuando personal de la Unidad Regional 1 (UR1), Seccional 31°, tomó conocimiento de lo sucedido. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica y, a pocos metros, una motocicleta de 110cc.

Según las primeras averiguaciones, la víctima circulaba por el sector cuando, por razones que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado. Tras el derrape, el motociclista sufrió un Trauma Encéfalo Craneano (TEC) grave, que le provocó la pérdida de la vida en el acto.

Inmediatamente, se dio intervención al personal de Criminalística y de Seguridad Vial, quienes se hicieron presentes en la Ruta Nacional 9 para llevar a cabo las tareas de rigor y pericias correspondientes.