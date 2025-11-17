Jujuy Básquet le ganó a Independiente en un gran juego

Jujuy Basquet se robó un verdadero partidazo desde la casa de Independiente al vencerlo 103-99. Primera victoria para el conjunto norteño en el torneo.

Los dirigidos por Guillermo Tasso sonrieron en tierras santiagueñas gracias a no darse por vencidos en un segundo tiempo firme, tras caer en el segundo parcial por 38-18.

Esto sumado a un muy buen porcentaje en tres puntos (18/43). El goleador fue Thiago Roca con 27 puntos (7/11 en triples) en un equipo con seis jugadores en doble dígito. No alcanzaron los 25 puntos de Amicucci.

El partido comenzó con la visita imponiendo el ritmo, contragolpeando y tomando tiros de tres puntos en ofensivas cortas. La tendencia en la diferencia se marcó con el 7-16 inicial que obligó a Rovner a pedir minuto. Roca fue importante en el arranque anotando diez puntos. La rotación de las bancas no cambió mucho la ecuación sobre el final del cuarto. El mismo terminó 20-31.

El destape de Inde llegó en el segundo parcial. Terminó ganando el cuarto 38-18. Lo hizo gracias a una muy buena defensa que le permitió correr la cancha. Mejoró el cerco defensivo a la hora de rebotear y anotó de contra. Campos y Kalalo fueron los goleadores por este pasaje, mientras que un muy buen trabajo colectivo dejó en la mitad de puntos por cuarto a un Jujuy que además de perder balones en primera línea, bajó el 50% en triples que había lanzado en el primero. El entretiempo recibió a ambos con el marcador 58-49.

Jujuy volvió mejor del descanso largo. Metió un parcial de 11-2 en 2:30 para empatar las acciones en 60. Ibarra junto a Roca fueron los estandartes de la visita. El palo a palo fue el protagonista en la continuación del juego.

Cuando parecía que Independiente controlaba las acciones en el meridiano del cuarto, Jujuy dio otro golpe de timón. Manejó muy bien sus tiempos mediante Conti y se apoyó en el juego interno de Roveres y Grytsak para inclinar el partido de su lado. El local se equivocó varias veces y lo pagó caro sobre el final. De cara al último período, el marcador quedó 71-81.

Los de Rovner fueron una furia en el arranque de los últimos diez. Con Zarco y Ledesma castigando de tres, el local metió parcial de 9-0 para ponerse a tiro por la mínima en 1:50. Llegando a la mitad del cuarto, la paridad estuvo muy marcada en cancha. Ambos equipos sin arriesgar mucho siguieron palo a palo.

Con el cansancio propio de un partido intenso, el que encontró mejor efectividad fue Jujuy. Independiente tuvo la misma cantidad de chances, pero no tuvo efectividad. Con dos triples clave de Roca y Stehli, la visita se puso 98-89 a falta de 2:28, cuando Rovner pidió su último tiempo muerto. Independiente reaccionó en el final con el ingreso de Kalalo para ponerse cerca.

En el juego de la línea de libres, Jujuy cerró mejor el pleito, terminando ganador por 103-99.