Provocó un siniestro vial, se dio a la fuga y lo buscan

Un hombre que conducía un auto es buscado por la Policía, luego de embestir a una moto en la ruta nacional N° 9 a la altura de Alto Comedero y después darse a la fuga.

Según fuentes consultadas por este diario, días pasados en horas de la madrugada una pareja circulaba en una moto marca Motomel de 150 cc de cilindradas por la mencionada carretera en sentido sur-norte.

En esas circunstancias, alrededor de las 6, cuando los motociclistas se desplazaban a la altura de la calle Felipe Bouchez, donde se encuentra un complejo bailable, fueron embestidos en la parte trasera por un auto que se dio a la fuga.

Producto del siniestro vial ambos ocupantes del rodado de menor tamaño cayeron a la cinta asfáltica.

Por esa razón tras el alerta se constituyeron los efectivos de la Seccional 62° del barrio Sargento Cabral, a quienes el motociclista les narró lo sucedido asegurando que se trataba de un auto al mando de un hombre.

Al arribar al escenario del hecho los agentes vieron a una mujer sobre el asfalto, mientras el personal de Seguridad Vial realizaba la regularización del tránsito.

Minutos más tarde concurrió el personal del Same que rápidamente trasladó a la herida, de 20 años, al hospital "Pablo Soria" donde fue diagnosticada con "traumatismo encéfalo craneal sin pérdida de conocimiento más herida cortante", por lo cual quedó internada en observación, además de atender al joven que conducía la moto, a quien se le realizó el control de alcoholemia con resultado positivo en 0,13 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).