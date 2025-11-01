Forzaba la puerta de una casa y fue detenido

Un hombre fue sorprendido cuando forzaba la puerta de ingreso de una vivienda y detenido, tras un forcejeo con un residente del inmueble y un intento de fuga al observar a los efectivos policiales. El inculpado gozaba de libertado condicional por delitos contra la propiedad.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado jueves alrededor de las 17 sobre un tramo de la calle Teniente Tuco del barrio Ciudad de Nieva de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un hombre que forzaba el ingreso de un domicilio, por lo que una comisión de efectivos policiales del Grupo Dinámico de Prevención del Delito se constituyó de inmediato.

En el lugar, los uniformados observaron a dos personas forcejeando y una de ellas, de 33 años, al percatarse de la presencia policial, intentó emprender la fuga pero fue reducido a los pocos metros.

Uno de los residentes del inmueble relató a los efectivos que observó al inculpado cuando forzaba la puerta de ingreso, por lo que optó por confrontarlo y dar aviso a la Policía.

Posteriormente, los datos del malviviente fueron ingresados al Centro de Información y Análisis Criminal, y se estableció que gozaba de libertad condicional por delitos contra la propiedad, por lo que quedó en evidencia su carácter reincidente.

Por tal motivo fue trasladado a la Seccional 1°, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras que el residente del domicilio se constituyó en la Seccional 5° y radicó la correspondiente denuncia.