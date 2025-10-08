Joven fue golpeado, apuñalado y asaltado

Un hombre fue golpeado y apuñalado para luego ser asaltado por dos sospechosos, mientras caminaba por las calles del barrio Belgrano de la capital jujeña. El herido, debido a un profundo corte en una ceja, fue asistido por el personal médico del Same, que le realizó las curaciones en el lugar y no fue necesario trasladarlo a un hospital. Luego la víctima realizó la denuncia en la Seccional 44°.

El violento hecho sucedió días atrás por la tarde, cuando el damnificado salió de su domicilio del mencionado sector barrial capitalino y caminó algunas cuadras para ir a comprar a un comercio cercano por la avenida 1° de Mayo.

En ese contexto, alrededor de las 18 el denunciante fue abordado por dos sospechosos en dicha avenida, entre las calles Zabala y Arturo Capdevila, de los cuales uno de ellos le proporcionó un golpe en el rostro mientras manipulaba un cuchillo tipo "sierrita".

Además, el cómplice aprovechó la situación de indefensión de la víctima y le sustrajo el teléfono celular, para luego ambos darse a la fuga corriendo por las calles del barrio Belgrano.

Debido a la agresión, el damnificado sufrió un profundo corte en la zona de la ceja izquierda, por lo que perdió abundante sangre.

Tras esto un testigo de la situación llamó al 911 y de inmediato arribó una ambulancia del Same, cuyos profesionales asistieron al herido, que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Finalmente, el joven se dirigió a la Seccional 44° del barrio San Martín, con jurisdicción en la zona del ilícito, y denunció lo ocurrido aportando las características de sus dos atacantes.