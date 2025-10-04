Presentó su renuncia el juez de Ejecución de la Pena Cattan

El juez de la Ejecución de la Pena Emilio Carlos Cattan presentó la renuncia a su cargo, luego de quedar envuelto en una serie de resoluciones, que a criterio del Ministerio Publico de la Acusación, fueron arbitrarias, parciales e inconsultas, a favor de un femicida condenado a la pena de prisión perpetua y se aguarda que el gobierno provincial acepte o no su dimisión.

Una fuente judicial le confió a nuestro diario que la determinación del magistrado se dio luego de que la Suprema Corte de Justicia le haya pedido un informe por la autorización que otorgó al expolicía federal Mauro Nahuel Aparicio Maza, condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Tania Clemente Palacios, para hacer uso de salidas exclusivas e indefinidas desde el Servicio Penitenciario del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, hasta un domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Un trabajo periodístico de El Tribuno de Jujuy sacó a la luz una resolución emitida por el juez de la Ejecución de la Pena Emilio Carlos Cattan, que atento al petitorio de los abogados defensores de Aparicio Maza, consideró "procedente autorizar la salida especial extensiva por el término de tres horas, una vez por semana en una vivienda del barrio Providencia de la ciudad de San Pedro de Jujuy".

El Ministerio Público Fiscal solicitó una nueva audiencia, para solicitar la recusación del magistrado, luego de exponer que la resolución había sido arbitraria, parcial e inconsulta, la tiempo que los vocales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, le pidiera un informe para evaluar si las medidas estaban ajustadas a lo que establece el Código Procesal Penal.

La misma fuente judicial le confió a nuestro diario que Cattan, antes de ser sometido a un "jury de enjuiciamiento", resolvió dimitir a su cargo de funciones.

Ahora el Gobernador de la provincia puede o no aceptar la renuncia del único magistrado a cargo de otorgar permisos y salidas a las personas condenadas en la provincia.

También se supo que hasta que el Poder Ejecutivo resuelva esta situación, el próximo lunes se nombrará a un magistrado subrogante, para que de manera provisoria se encargue de llevar adelante los pedidos de los abogados defensores de cada persona procesada y condenada.