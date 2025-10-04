°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
ARCA
SALTA
Noche eterna
Moria Casán
Camila Homs
Pampichuela
ruta 34
bosque magico
SALTA
El tiempo en Jujuy
ARCA
SALTA
Noche eterna
Moria Casán
Camila Homs
Pampichuela
ruta 34
bosque magico
SALTA

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Ruta 34: un adolescente de 16 años murió tras ser chocado por un auto

El fatal accidente ocurrió el viernes por la noche en el tramo entre Libertador y Fraile Pintado. El joven motociclista falleció en el acto.

Sabado, 04 de octubre de 2025 11:45

Un adolescente de 16 años, oriundo de Fraile Pintado, perdió la vida en la noche del viernes en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 34, a la altura del puente Ledesma.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales a Somos Jujuy, el siniestro se registró alrededor de las 20 horas. La víctima circulaba en motocicleta con dirección a su localidad de origen cuando fue embestida por la parte trasera por un automóvil manejado por un hombre adulto.

El impacto fue de tal magnitud que el joven perdió el control de la moto y cayó sobre la calzada. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el adolescente falleció en el lugar del hecho.

Personal policial y de salud actuó en el sitio para asistir en el siniestro y realizar las diligencias correspondientes. Según se confirmó, al conductor del vehículo involucrado se le practicó una prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado negativo.

Las causas y las responsabilidades del accidente se investigan bajo la órbita de la Justicia competente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD