Ruta 34: un adolescente de 16 años murió tras ser chocado por un auto

Un adolescente de 16 años, oriundo de Fraile Pintado, perdió la vida en la noche del viernes en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 34, a la altura del puente Ledesma.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales a Somos Jujuy, el siniestro se registró alrededor de las 20 horas. La víctima circulaba en motocicleta con dirección a su localidad de origen cuando fue embestida por la parte trasera por un automóvil manejado por un hombre adulto.

El impacto fue de tal magnitud que el joven perdió el control de la moto y cayó sobre la calzada. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el adolescente falleció en el lugar del hecho.

Personal policial y de salud actuó en el sitio para asistir en el siniestro y realizar las diligencias correspondientes. Según se confirmó, al conductor del vehículo involucrado se le practicó una prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado negativo.

Las causas y las responsabilidades del accidente se investigan bajo la órbita de la Justicia competente.