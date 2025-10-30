Repartidor de bebidas sufrió millonaria pérdida tras un robo

Un repartidor de bebidas alcohólicas denunció que le robaron 3,6 millones de pesos que tenía dentro de una mochila, mientras trabajaba en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Perico. Los sospechosos huyeron con el botín, en momentos que las víctimas estaban dentro de un local comercial.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando un trabajador que se dedica al reparto de bebidas de una conocida vinería de la capital provincial arribó a un negocio a bordo del camión que conducía. El mismo está ubicado en las inmediaciones de las calles Los Nogales y Los Lapachos, en el mencionado sector barrial periqueño.

En esas circunstancias, alrededor de las 17.30 el conductor y su compañero de trabajo descendieron del rodado sin asegurar las puertas como corresponde, para ingresar al comercio a dejar una determinada cantidad de mercadería.

Fue entonces que los trabajadores entregaron los productos en el interior del local comercial y luego regresaron al vehículo de transporte.

Sin embargo, al subir al camión se percataron que en el interior no se encontraba una mochila de color azul que contenía la suma de 3 millones 600 mil pesos, dinero recaudado durante la jornada laboral.

Tras constatar que fueron víctimas de un robo, los trabajadores regresaron a la ciudad capital y horas más tarde se dirigieron a realizar la denuncia en la Dirección General de Investigaciones de la Policía, en el barrio Chijra de la capital jujeña.