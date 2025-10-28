Rápido accionar policial salvó la vida de mujeres

Un llamado telefónico salvó la vida de dos personas que se habían descompensando, tras inhalar monóxido de carbono.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la mañana del domingo pasado en una vivienda de la ciudad de La Quiaca.

En esas circunstancias, los efectivos del sistema de emergencia 911 recibieron el alerta sobre una fuga de gas que emanaba desde el interior de una vivienda.

Los policías de la Seccional 17º no dudaron en ingresar al lugar y rescatar a dos mujeres que se habían quedado en estado de inconsciencia, mientras dormían.

Allí, los efectivos realizaron maniobras de RCP a las víctimas, logrando que recuperen el conocimiento y luego fueron trasladas a la guardia del hospital "Jorge Uro" de la ciudad de La Quiaca.

Personal de Criminalística del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 5, estableció que el siniestro que desencadenó en la fuga de gas, se debió al mal funcionamiento de un calefón.