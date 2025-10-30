Ya salió el trailer de Stranger Things 5, temporada final

El último tráiler de la quinta temporada de Stranger Things llegó hoy, y con él, una ola de teorías y lágrimas anticipadas. El avance, aunque mantiene el misterio sobre la trama central, dejó ver imágenes que refuerzan las dos hipótesis más dolorosas para los fans: Steve Harrington podría ser el quiebre emocional de la historia, y Will Byers podría caer definitivamente.

El clip no revela grandes giros argumentales, pero sí deja claro que la temporada será una lucha por sobrevivir. En una de las escenas más intensas, Once le recuerda a Mike que esta vez no están a salvo y que no pueden escribir un final feliz.

A partir de ahí, comienza el juego emocional: el avance muestra a Nancy llorando desconsolada, seguida de Dustin abrazando a Steve, lo que muchos interpretan como una despedida. Por otra parte, Vecna aparece enfrentando a Will, ordenándole que lo ayude a espiar “una última vez”. Esta secuencia ha llevado a los fanáticos a comparar la historia con Harry Potter, planteando la posibilidad de que Will funcione como un “horrocrux”, y que Vecna solo pueda ser derrotado si él se sacrifica.

Los episodios llegarán a Netflix el 26 de noviembre, el 25 de diciembre, y el gran final en Año Nuevo.