Atacó a puñaladas a su vecino, se atrincheró y fue detenido

Un sujeto fue detenido luego de atacar a puñaladas a su vecino y atrincherarse en su domicilio, en el barrio Alto Comedero. La víctima permanece internada en el hospital "Pablo Soria" con heridas en el tórax y abdomen.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró este fin de semana alrededor de las 15.15 en la intersección de la avenida Intersindical y la calle 262 del mencionado barrio de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado alertó al sistema de emergencias 911 sobre una pelea entre vecinos con un herido de arma blanca.

De manera inmediata una comisión de efectivos policiales se constituyó en el lugar y constató la presencia de un grupo de personas, entre ellas un hombre de 41 años con heridas sangrante.

Asimismo observaron al inculpado de 25 años, quien se percató de la presencia policial, arrojó un arma blanca a un descampado y emprendió la fuga hasta ingresar a un domicilio donde se atrincheró.

El personal se entrevistó con los vecinos del sector, quienes señalaron que observaron al joven atacar a la víctima con el arma e intervinieron para detener la agresión.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se actué por flagrancia, por lo que autorizó el ingreso de los efectivos al domicilio.

En el inmueble, los efectivos lograron la detención del inculpado que además tenía sus prendas de vestir y manos manchadas con sangre. Posteriormente fue trasladado a la Seccional 56°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por otra parte, el personal del Same trasladó a la víctima al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticada con heridas de arma blanca en el tórax y abdomen, por lo que quedó alojado en sala de Observación.

Mientras que efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y secuestraron el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los uniformados de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7, por disposición del representante fiscal.