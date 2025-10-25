Chocó con su auto y se fugó

Un automovilista impactó contra los soportes metálicos del techo del exterior de un comercio ubicado en la avenida Carahuasi del Sector B 5, en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. La cámara de seguridad del lugar registró lo ocurrido.

El hecho tuvo lugar ayer a la madrugada y, de acuerdo a las imágenes captadas por el dispositivo del local comercial, se observa cómo el conductor del rodado perdió el control e impactó en los soportes del techo. Además, en el material grabado se visualiza cómo después el automovilista retrocedió y se retiró rápidamente del lugar.

Por fortuna no se registraron personas heridas, aunque por la altura que separa la vereda del pavimento, el vehículo pudo haber volcado, lo que habría provocado un desenlace grave.

Las autoridades intentan identificar al responsable del incidente, mediante las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo 911, para poder individualizarlo e identificarlo. Mientras que los vecinos expresaron su preocupación por los reiterados hechos de imprudencia vial en la zona, conocida por tener mucho movimiento comercial.