23 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Policiales

“Estoy perfecta, gracias”: Lowrdez Fernández reapareció en redes tras su supuesta desaparición

La cantante publicó un video y se mostró molesta por la denuncia presentada por su madre.

Jueves, 23 de octubre de 2025 10:33

Lowrdez Fernández reapareció en sus redes sociales con un video desde su casa, trayendo tranquilidad sobre su paradero y anunciando que se encuentra bien. 

“Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, informó.

La cantante se mostró visiblemente enojada por la “falsa” denuncia: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

Y agregó: “Estoy perfecta, gracias”.

En el video, que dura 42 segundo, también agradeció a los seguidores que se preocuparon por ella: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero... Estoy bien”. 

