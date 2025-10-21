Camioneta protagonizó una persecución, volcó y un ocupante murió

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 18.30 sobre la ruta provincial N°6, a la altura de la localidad de Palma Sola, cuando efectivos de la Seccional 36° tomaron conocimiento sobre un siniestro vial.

Al constituirse, constataron la presencia de una camioneta Toyota Hilux volcada y sin ocupantes en su interior.

Asimismo, cerca de un alambrado, observaron el cuerpo de un hombre de 30 años, identificado posteriormente por fuentes policiales como Efraín Correa.

Mientras que el conductor del rodado se encontraba fuera de peligro, pero fue hospitalizado en el nosocomio local de manera preventiva.

Una fuente confió a este diario que en el lugar se encontraban efectivos de Gendarmería Nacional, quienes indicaron que los ocupantes de la camioneta siniestrada eludieron un puesto de control en la vecina provincia de Salta. En un momento el conductor del rodado perdió el control y volcó, provocando el deceso de su acompañante.

Además, de manera extraoficial, este matutino tomó conocimiento que de la camioneta incautaron hojas de coca, aunque no se pudo establecer la cantidad.

En el lugar también trabajaron efectivos del departamento de Criminalística que realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del episodio. Asimismo, se constituyó personal de Seguridad Vial que reordenó el tránsito vehicular y, debido al traslado del conductor al nosocomio, no pudo realizar el correspondiente test de alcoholemia.

En la ocasión, los efectivos de la Seccional 36° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias por directivas del agente fiscal interviniente.