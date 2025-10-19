Desbaratan dos búnkeres de venta de estupefacientes

Dos búnkeres de droga fueron desbaratados por los efectivos policiales de las Brigadas de Narcotráfico de Alto Comedero y Perico, en sus respectivas jurisdicciones. Como consecuencia de los operativos fueron detenidas dos personas y se incautó cerca de 40 envoltorios con pasta base de cocaína, además de dinero, elementos para fraccionar el estupefaciente, balanzas y demás objetos para la continuidad de las tareas investigativas.

El primero de los casos fue días pasados por la noche y tuvo como escenario al mencionado sector barrial capitalino, en el cual en cumplimiento de un orden de allanamiento emanada de la Unidad Fiscal con Competencia en Narcomenudeo, los efectivos de la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 7 llevaron a cabo un operativo antidrogas.

De esta manera, los uniformados irrumpieron en un domicilio ubicado en las inmediaciones de las calles Azul y Celeste del remanente 1 de la Tupac Amaru para desarrollar el procedimiento.

En ese domicilio, alrededor de las 21.20 los agentes encontraron 11 envoltorios con una sustancia de color blanco, 3 balanzas de precisión, 12 recortes de polietileno y 5 rollos del mismo material.

Ante esta situación, fue necesario llevar adelante la prueba química sobre el contenido de los envoltorios hallados. De esta manera, se pudo comprobar que se trataba de clorhidrato de cocaína y/o pasta base. Además, tras el correspondiente pesaje se constató que eran 6 gramos del estupefaciente.

Por esa razón fue detenida una mujer de 44 años que se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También, los uniformados incautaron la suma de 226 mil 10 pesos, 4 teléfonos celulares que estaban en poder de la aprehendida y 2 tarjetas de débito.

Finalmente la mujer fue trasladada a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia, junto a los elementos mencionados en calidad de secuestrados, los cuales sirven para la continuidad de las tareas investigativas de la Unidad Fiscal con Competencia en Narcomenudeo.

También en Perico

Mientras que el segundo hecho tuvo lugar en el barrio San Marcos de la ciudad de Perico, cuando los uniformados de la Brigada de Narcotráfico arribaron a un domicilio por disposición del fiscal Luis Marcelo De Aparici, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del ayudante fiscal con competencia en la jurisdicción.

En esas circunstancias, los agentes de la Brigada encontraron 28 envoltorios con una sustancia de color blanca, 2 cuchillos utilizados para el fraccionamiento, 4 recortes de polietileno y un rollo del mismo material.

Fue entonces que los integrantes de Narcotráfico realizaron la prueba química sobre la sustancia encontrada y se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína y o pasta base.

Al constatar la sustancia, la única persona que se encontraba en la vivienda del barrio San Marcos durante el operativo fue detenida por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También se secuestraron una moto de baja cilindrada sin las carcazas y dinero en efectivos, los cuales fueron trasladados a la unidad policial junto al sospechoso.

Finalmente, los procedimientos desarrollados en Alto Comedero y en la ciudad de Perico permitieron el secuestro, en total, de 39 envoltorios con estupefacientes, 16 recortes de polietileno, 6 rollos del mismo material, 3 balanzas de precisión, 2 cuchillos utilizados para el fraccionamiento, dinero, 4 teléfonos celulares y 2 tarjetas de débito.