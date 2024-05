Perpetua para el femicida de Yamila Villanueva

Ayer en horas de la mañana, la Justicia condenó a Julio Carlos Andrés Flores, a la pena máxima de prisión perpetua, por haber sido el autor del femicidio de la joven enfermera Yamila Antonella Villanueva, ocurrido en diciembre del 2023 en la localidad de La Esperanza. La sentencia fue dictada luego de que en una audiencia previa, la jueza Silvia Pellegrini homologara el acuerdo firmado entre las partes.

"Hoy se hizo justicia aunque el dolor no terminará nunca. Se cumplió lo que tanto queríamos, prisión perpetua para el asesino, para que mi hija pueda descansar en paz. Siempre la espero a mi hijita y no aparece, solo Dios conoce qué grande es ese dolor. Muchas gracias a la Justicia, a todos los que nos acompañaron en cada marcha y nos ayudaron a lograr lo que pedíamos, prisión perpetua para el asesino y que sea trasladado al penal. Que pague por lo que le hizo a mi hija", expresó rompiendo en llanto, la madre de la joven enfermera, tras la lectura de la jueza Silvia Pellegrini.

La audiencia y la lectura de sentencia se realizaron de forma virtual en el Centro Judicial San Pedro, hasta donde llegaron familiares, acompañados por los "Padres del Dolor", por integrantes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencia de San Pedro, portando pancartas de pedido de justicia por Yamila.

La hermana de Yamila, Fany Lucas, quien fue querellante en la causa, al salir de la audiencia indicó que no había motivos para celebrar, pero sí se sienten reconfortados por la condena, agradecieron a la Fiscalía por el trabajo realizado y por haber dictado ejemplar condena. "El fiscal me dijo que es una curita que puso la Justicia en una herida tan grande que tiene la familia y es verdad. Ya no tendremos que salir a las calles a pedir justicia, porque ese asesino está donde tiene que estar y pagará por todo el daño causado".

En tanto, las referentes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencia de San Pedro, Mirta Vergara y Leticia Guzmán, dijeron que no hay nada que celebrar, pero destacaron la participación de todos los que acompañaron a la familia y la sentencia de prisión perpetua dictada por la Justicia. "Agradecemos a la Fiscalía que ha trabajado arduamente para que el juicio salga rápido y para que el femicida tenga la sentencia de prisión perpetua y le agradecemos a la sociedad que apoyó. Vamos a seguir en las calles porque aún quedan muchos juicios por seguir", dijeron.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género de San Pedro de Jujuy, fiscal Augusto Baiud, sostuvo que a las 9 se llevó adelante una audiencia de juicio abreviado realizado en el marco del legajo donde lamentablemente, tenía como víctima a Yamila Antonella Villanueva. "La calificación legal que lo tenía sometido a investigación a Flores, es un homicidio triplemente calificado por el vínculo con Yamila Villanueva, con alevosía por cómo se ha cometido el hecho y por ser el hecho perpetrado por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género, femicidio", dijo.

El imputado, ahora condenado, había manifestado su voluntad de reconocer el hecho que la Unidad Fiscal le atribuía y en ese sentido se ha celebrado el acuerdo de juicio abreviado, "se lo ha presentado y se lo ha sometido al control de la jueza de Violencia de Género, que por sorteo le cupo a la Liliana Pellegrini, quien ha entendido que el acuerdo celebrado entre la Unidad Fiscal y la defensa con el imputado y la anuencia de la querella, que en este caso estaba representado por la hermana de la víctima y profesionales del Consejo de la Mujer, superaba el test de admisibilidad, es decir, reunía los requisitos formales para su admisión y lo ha declarado así y lo ha homologado, dictando sentencia en consecuencia, de prisión perpetua".

El fiscal explicó que el proceso no es solo el Estado en contra del imputado, "tenemos que tener en cuenta que se introdujo a la víctima, es parte del proceso y debe ser escuchada y debe respetarse la manifestación de voluntad, sobre todo, en este tipo de hecho que revictimiza a las víctimas, porque no nos olvidemos que la ley establece, en este caso, cuando hay fallecimiento, se considera víctima a la familia. Entiendo que es lo primordial antes de celebrar cualquier acuerdo o antes de tomar decisiones que son bisagra trascendente en este tipo de hecho, que se debe contar con la voluntad de la víctima".

Por otro lado, el fiscal dio cuenta de que tras la lectura de sentencia, le expresó a la familia que esto ha sido como poner una curita en una herida que no va a sanar nunca. "Nosotros tenemos la misión, la obligación de recomponer en parte el daño que se ha causado, con el mejor sistema de justicia que hemos tenido hasta ahora, la ley del Código Procesal nuevo que permite esta mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos penales".

El hecho

Tal como lo informara nuestro diario, el lamentable hecho de femicidio que dejó sumido en la tristeza y desolación a tres niños, hijos de la víctima, a familiares, a compañeros de trabajo, amigos y a toda una comunidad, se confirmó tras la búsqueda intensa que realizaba la policía para dar con el paradero de la profesional de la salud Yamila Antonella Villanueva (35), quien estaba desaparecida desde las 23 horas del miércoles 27 de diciembre. Según se supo, en horas de la mañana del jueves, una vecina escuchó llorar al pequeño hijo de Yamila, y dio aviso a sus familiares. Al llegar, encontraron al niño solo en la vivienda. Comenzó entonces la búsqueda por parte de la familia y amigos y al no dar con su paradero, a las 19 del jueves, se presentaron en la Seccional 25º de La Esperanza, donde denunciaron la desaparición y activó el protocolo de búsqueda, comenzó el rastrillaje. Los investigadores, con la anuencia de la Fiscalía y el juez de Control de turno, solicitaron registro domiciliario y al llegar a un domicilio, se sorprendieron al ver que un sujeto intento darse a la fuga y fue apresado y trasladado a la dependencia policial. Allí, Julio Flores reveló que asesinó a Yamila Antonella y arrojó el cuerpo a una acequia cercana al lote El Puesto.

La autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima determinó que murió por "asfixia mecánica por ahorcamiento". El médico forense estableció que la víctima murió en los primeros minutos de la madrugada del jueves, una hora después de haber sido vista por última vez.