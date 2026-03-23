La crisis de Cuba: el costo de la resistencia al cambio

Cuba ya no es el símbolo que fue, tampoco es todavía el país que podría ser. Es, cada vez más, un sistema que intenta sostenerse mientras la realidad económica y social empuja en sentido contrario. Pocas historias en América Latina condensan tantas contradicciones como la de Cuba. Una isla que fue, junto a Puerto Rico, una de las últimas colonias españolas en independizarse, y que en la primera mitad del siglo XX había logrado construir una economía relativamente diversificada, con una clase media urbana relevante y una capital como La Habana que se posicionaba entre las ciudades más dinámicas de Iberoamérica.

Sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría, esa misma sociedad quedó atrapada entre la promesa de una revolución igualitaria y el resultado de un sistema político que terminó restringiendo libertades, concentrando el poder y limitando el desarrollo económico.

La revolución cubana logró la caída del régimen de Fulgencio Batista en 1959 y fue celebrada como el inicio de una nueva etapa. Pero con el correr de los años, el modelo revolucionario derivó en un sistema de partido único que no solo organizó la economía de manera centralizada, sino que también estableció un fuerte control sobre la vida política, social y cultural. La promesa de justicia social convivió con restricciones a la libertad de expresión, persecución de opositores y una estructura de poder que privilegió a quienes estaban alineados con el aparato estatal.

Durante décadas, el sistema logró sostenerse en gran medida gracias al apoyo externo. Primero con los subsidios de la Unión Soviética, que llegaron a representar miles de millones de dólares anuales en asistencia directa e indirecta, y luego con el respaldo económico del chavismo en Venezuela, especialmente a través del suministro de petróleo subsidiado. La desaparición de ambos apoyos dejó al descubierto las limitaciones estructurales del modelo cubano.

Hoy, la economía cubana atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas. El Producto Interno Bruto ha mostrado un crecimiento prácticamente nulo en los últimos años, con fuertes caídas en períodos recientes. La inflación ha escalado a niveles que superan ampliamente el poder adquisitivo de la población, mientras que el salario promedio estatal se ubica en torno a los 20 a 30 dólares mensuales al tipo de cambio informal. La escasez de alimentos, medicamentos y energía se ha convertido en una constante, con cortes eléctricos frecuentes y un deterioro visible en la calidad de vida.

En términos comerciales, Cuba depende en gran medida de sus vínculos con países como Venezuela, China, Rusia y España, además de ingresos provenientes del turismo y de las remesas enviadas por la diáspora cubana, especialmente desde Estados Unidos. Sin embargo, estos flujos resultan insuficientes para sostener un modelo económico que no logra generar productividad ni atraer inversiones de manera sostenida.

En este contexto, comienza a observarse un cambio generacional. La vieja dirigencia revolucionaria ha ido desapareciendo progresivamente, mientras que nuevas generaciones de cubanos, con acceso limitado pero creciente a Internet y redes sociales, empiezan a cuestionar abiertamente el sistema. Movimientos culturales y sociales, como el Movimiento San Isidro, han puesto en evidencia el malestar de sectores jóvenes frente a la falta de libertades y oportunidades, aunque también han sido objeto de vigilancia y represión.

El escenario internacional también juega un papel clave. Durante la administración de Barack Obama, con el acompañamiento del papa Francisco, se intentó un acercamiento histórico entre Estados Unidos y Cuba, basado en la apertura gradual y el diálogo. Sin embargo, ese proceso se revirtió parcialmente en años posteriores. Hoy, sectores más duros de la política estadounidense, representados por figuras como Marco Rubio y con el respaldo de Donald Trump, promueven una estrategia de mayor presión sobre el régimen, influenciados en gran medida por la diáspora cubana en Florida, que mantiene una postura fuertemente crítica del sistema castrista.

La pregunta de fondo es qué tipo de transición es posible para Cuba. Por un lado, existen sectores dentro de la isla que demandan apertura democrática, reformas económicas y mayor integración al mundo. Por otro, el aparato estatal busca preservar el control político en un contexto de creciente fragilidad económica. A su vez, Estados Unidos tiene intereses que combinan factores ideológicos, geopolíticos y económicos. Lo que está en juego es el destino de un pueblo que durante décadas ha vivido entre promesas de igualdad y limitaciones estructurales. Y en ese escenario, la pregunta central sigue abierta: si el modelo actual ya no puede sostenerse por sí mismo, ¿cuánto tiempo más podrá resistir antes de que la historia vuelva a cambiar de rumbo?

Las posibilidades reales de transición en Cuba existen, pero hoy siguen siendo limitadas y negociadas desde arriba, no una apertura democrática plena. El poder real no está solo en la presidencia: está en el Partido Comunista, en las Fuerzas Armadas y especialmente en el conglomerado militar Gaesa (Grupo de Administración Empresarial SA), el mayor conglomerado empresarial de Cuba, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y vinculado a Raúl Castro; gestiona sectores claves como turismo (Gaviota), comercio (Cimex) y banca, controlando la mayoría de las divisas y hoteles de lujo en la isla, que controla turismo, logística, retail, remesas y buena parte de la economía dura de la isla. Distintos análisis coinciden en que cualquier transición que avance sin fractura violenta tendrá que pasar por ese núcleo de poder, no por la oposición sola.

Las negociaciones con la administración Trump existen, pero son tensas y muy asimétricas. Hace poco más de una semana, Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones con Washington, y Trump dijo públicamente que Cuba estaba "hablando" con él y con Marco Rubio. Al mismo tiempo, la Casa Blanca endureció la presión con un bloqueo de combustible que agravó apagones y escasez. En paralelo, La Habana empezó a abrir una puerta inédita: permitir inversión de cubanos en el exterior e incluso explorar mayor apertura a capital extranjero, una señal clara de necesidad más que de convicción ideológica.

Sobre la gran pregunta -si la pobreza cubana es culpa de las sanciones o del modelo- la respuesta seria es: de ambas cosas, pero no en la misma proporción según el problema. Las sanciones de Estados Unidos sí golpean fuerte: restringen exportaciones, turismo, inversión extranjera, acceso a financiamiento y ahora incluso combustible. Un informe económico suizo sobre Cuba señala que las sanciones afectan severamente exportaciones, servicios e inversión y aíslan al país del financiamiento externo. Pero al mismo tiempo, varios análisis subrayan que la crisis cubana también es resultado de un modelo económico centralizado, improductivo y rígido, agravado por errores internos como la unificación monetaria de 2021, el monopolio estatal y la desarticulación de incentivos productivos.

Entonces, ¿Qué transición es realmente posible? Hoy hay tres escenarios: Uno, el más conservador: apertura económica controlada sin apertura política, estilo vietnamita pero mucho más limitada, con el partido y las fuerzas armadas reteniendo mando. Dos, una negociación parcial con Washington para aliviar sanciones a cambio de reformas económicas, liberación de presos y cierta tolerancia al sector privado, sin desmantelar el sistema. Tres, un escenario de ruptura social más profunda si colapsan energía, abastecimiento y orden interno. Por ahora, lo que se ve es que La Habana busca evitar el colapso con concesiones económicas limitadas, mientras Washington -con Rubio y Trump- parece querer usar la asfixia económica para forzar cambios de liderazgo. Cuba no está todavía ante una transición democrática abierta, sino ante una transición de supervivencia del régimen.