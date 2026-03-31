Continúa la campaña de vacunación antirrábica en el barrio Antártida Argentina

La Municipalidad de Palpalá confirmó cómo continúa el operativo de vacunación antirrábica gratuita durante los próximos días. El personal de Zoonosis seguirá recorriendo el barrio Antártida Argentina para que los vecinos de la zona puedan inmunizar a sus perros y gatos cerca de sus hogares.

Para este miércoles, el puesto de vacunación estará ubicado en la intersección de las calles Puerto Argentino y Puerto Dungenes en el horario de 9 a 12 horas.

Desde el municipio recordaron a los dueños de las mascotas que es fundamental llevar a los perros con correa y, si son temperamentales, también con bozal para evitar cualquier inconveniente con otros animales o con el personal que está trabajando. En el caso de los gatos, lo ideal es llevarlos en bolsos o mochilas para que no se asusten y se escapen.

Un dato a tener en cuenta es el factor climático, ya que si llega a llover la actividad se suspende y el lugar programado para ese día pasa directamente para el día siguiente. Además de estas salidas a los barrios, el Departamento de Zoonosis que funciona en el Centro Cívico, sobre la avenida Río de la Plata, atiende de manera permanente de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 para quienes prefieran acercarse directamente hasta allá a vacunar a sus mascotas.