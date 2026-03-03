Detienen a acusado de un crimen en Villazón

La Puna, y especialmente Abra Pampa, aún no sale de la conmoción por el terrible hecho de sangre ocurrido durante la madrugada del lunes, donde un joven soldado oriundo de esa ciudad puneña perdió la vida y su hermano fue gravemente herido.

Según informó el fiscal Alberto Mendivil del MPA local, una vez consumados los hechos, el principal implicado huyó de Abra Pampa con destino a esta ciudad fronteriza; luego, por un paso no habilitado, cruzó hacia Villazón con intenciones de seguir escapando de la justicia.

FISCAL ALBERTO MENDIVIL.

Mientras tanto, desde la justicia jujeña habían alertado a las autoridades de Migraciones y Gendarmería Nacional sobre que Dionisio buscaría como vía de escape refugiarse en el vecino país.

Es así que, tras arduas pesquisas de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y sus pares de Villazón, lograron individualizar a Dionisio en un hostal de calle J. M. Deheza y 25 de Mayo. En su poder no se encontró el arma blanca utilizada para ultimar al joven Alejandro Tolaba y herir de gravedad a su hermano Nahuel. Solamente tenía consigo algunas prendas de vestir y "poco dinero en efectivo", según informaron desde la policía boliviana.

El cuerpo "Delta" de la Policía Nacional de Bolivia intervino y luego trasladó al ciudadano argentino hasta el edificio del Comando de Frontera Policial. Todo lo ocurrido transcurrió durante la noche del lunes, cuando solamente habían pasado horas del cruento crimen. Hasta esas dependencias arribó personal policial de la UR5 para custodiar a Ricardo Robinson Dionisio, con domicilio en Palpalá.

Ya durante la mañana de este martes, antes del mediodía, se cumplieron los trámites de rigor en el paso internacional "Horacio Guzmán", donde el encartado fue entregado para facilitar su detención en territorio argentino. Fue expulsado de territorio boliviano por haber ingresado ilegalmente y, con una fuerte custodia, quedó detenido a disposición de la justicia. El operativo estuvo a cargo de fuerzas de seguridad de ambos países y de la Dirección de Migraciones; por tal motivo, el movimiento habitual del paso internacional estuvo interrumpido.

FUERTE CUSTODIA AL MOMENTO DE SER ENTREGADO A LAS AUTORIDADES ARGENTINAS . DIONISIO ES LLEVADO HASTA LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN PARA CERTIFICAR SU EXPULSIÓN DE BOLIVIA E INGRESO A TERRITORIO ARGENTINO .

Los hechos

La fatalidad sorprendió a los hermanos Alejandro y Nahuel Tolaba una vez finalizados los festejos del Carnaval de Flores en Abra Pampa. Según pudo recabarse de información por El Tribuno de Jujuy, el hecho se registró a las 5.30 de este lunes en un predio que habitualmente se utiliza como feria, ubicado entre avenida 23 de Agosto y calle 9 de Julio.

Cuando los asistentes se desconcentraban, un grupo de jóvenes amenazaba a los transeúntes y provocaba disturbios en la vía pública. Por causas que se tratan de establecer, se produjo un enfrentamiento entre Ricardo Dionisio y los hermanos Tolaba. Siempre según el relato de testigos, el implicado extrajo de entre sus prendas un puñal con el cual atacó a sus contrincantes.

A consecuencia del ataque, Alejandro Tolaba recibió más de una puñalada, por lo que sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia al hospital "Nuestra Señora del Rosario", donde lamentablemente falleció a raíz de un shock hipovolémico. Mientras su hermano, también herido de varios puntazos, fue asistido y trasladado al nosocomio local, luego derivado de urgencia al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, donde permanece alojado en la sala de cuidados intensivos.

Afortunadamente, en las últimas horas, fuentes judiciales informaron que se recupera favorablemente. Por jurisdicción interviene la Seccional N.° 16 de Abra Pampa, con anuencia del Ministerio Público de la Acusación. Por el momento, la causa fue caratulada como "homicidio simple y tentativa de homicidio" contra Ricardo Robinson Dionisio.

La gravedad de lo ocurrido enlutó a toda una comunidad y región.