Interceptan camión con 34.000 atados de cigarrillos de origen extranjero

Efectivos de la Sección “Chalicán”, interceptaron un camión que transportaba un total de 34.000 atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval legal.

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 34, en el departamento de Ledesma, donde los uniformados se encontraban desplegados realizando controles. En ese contexto, fueron alertados por las maniobras bruscas que realizó el conductor de un camión Mercedes Benz con acoplado al advertir la presencia del dispositivo de la Fuerza.

Ante la situación, se inició un seguimiento controlado que permitió interceptar el rodado. Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron irregularidades en la documentación correspondiente a la carga.

Tras tomar intervención la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que orientó profundizar la requisa en el marco de una presunta infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, los gendarmes revisaron el semirremolque y hallaron la mercadería ilegal, que se encontraba oculta en el acoplado y envuelta en bolsas negras.

Como resultado del operativo, se procedió al decomiso de los cigarrillos y del vehículo utilizado para su transporte. En tanto, el conductor quedó supeditado a la causa por infracción a la normativa vigente.