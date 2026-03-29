Impactante nube embudo sorprendió a vecinos de Alto Comedero

Vecinos de Alto Comedero lograron captar imágenes de una nube embudo, un fenómeno meteorológico poco habitual que llamó la atención durante la tarde del domingo y generó sorpresa entre quienes pudieron observarlo.

Se trata de una formación que surge a partir de nubes como cúmulus o cumulonimbus, cuando una columna de aire comienza a girar y desciende en forma de cono desde la base de la tormenta. Este tipo de estructura es considerada una etapa previa a un tornado, aunque solo se convierte en tal si llega a tocar la superficie, algo que no siempre ocurre.

Este fenómeno está asociado a condiciones de inestabilidad atmosférica, con presencia de aire cálido y húmedo en superficie y corrientes más frías en altura, lo que favorece la rotación.

Si bien las nubes embudo suelen ser de corta duración y no siempre representan un peligro directo, su aparición puede anticipar tormentas intensas con ráfagas fuertes, lluvias abundantes o caída de granizo. Por este motivo, se recomienda a la población mantenerse atenta a las alertas meteorológicas y evitar exponerse en espacios abiertos durante su desarrollo.

Este tipo de eventos no es frecuente en la región, lo que explica el asombro que generó entre los vecinos que lograron registrarlo.