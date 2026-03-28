24°
28 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

embarcaciones
Perpetua
Gonzáles Catán
YPF
Manuel Adorni
Jujuy Basquet
Susques
Cine
Multiespacio “General Arias”
embarcaciones
Perpetua
Gonzáles Catán
YPF
Manuel Adorni
Jujuy Basquet
Susques
Cine
Multiespacio “General Arias”

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Multiespacio General Arias, ubicado en el barrio General Arias

Jornada “Planificando la ciudad con mirada de mujer”

En el Mes de la Mujer, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organiza una jornada gratuita con charlas, música y espacios de participación para visibilizar el liderazgo femenino y promover una ciudad más inclusiva.

Sabado, 28 de marzo de 2026 15:35

En el marco del Mes de la Mujer, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante la jornada “Planificando la ciudad con mirada de mujer”, una propuesta abierta a todo el público que busca promover el intercambio de experiencias, el liderazgo femenino y la participación comunitaria.

La actividad, de carácter gratuito, se realizará el sábado 28 de marzo, de 17 a 21 horas, en el Multiespacio General Arias, ubicado en el barrio General Arias (Monteagudo 1795).

El encuentro contará con una variada programación que incluirá charlas a cargo de mujeres referentes en distintos ámbitos, así como también propuestas culturales con música y danza. Entre las actividades destacadas se encuentran presentaciones de emprendedoras locales, intervenciones artísticas y espacios de reflexión sobre el rol de la mujer en el desarrollo urbano y social.

Además, participarán como invitadas Brenda “Pumita” Carabajal, boxeadora y actual concejal; Raymi Taborda, arquitecta especialista en bioarquitectura; Claudia Delgado, referente vecinal del barrio La Merced; Norma de América, cantante; y Delia Vargas, referente social del comedor “A Pulmón”.

La jornada también contará con la participación del profesor Sergio Armata y la musicalización de DJ Abril Agostini, junto a la presentación de Mujeres Copleras de la Dirección de Adultos Mayores y el grupo “La Pacha”.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro, visibilización y fortalecimiento del rol de las mujeres en la construcción de una ciudad más inclusiva, participativa y equitativa.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD