Una testigo complicó aún más a Adorni

Vanesa Tossi, secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, declaró ayer en los tribunales de Comodoro Py y ratificó lo que había dicho su jefe anteayer: que el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un vuelo privado de Punta del Este a Buenos Aires lo abonó su amigo Marcelo Grandio, cuya productora tiene contratos con la TV Pública. Pero ella añadió algo más: sostuvo que Grandio le pidió que no se facturaran, pero que ellos se negaron.

En plena declaración ocurrió un episodio llamativo: Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio. "Vane, ¿podés hablar?", decía el chat. El hecho quedó registrado en las actuaciones de la causa.

No fue la primera vez que Grandio se contactó con ella luego de que el vuelo se hiciera público: señaló ayer que el periodista ya la había llamado varias veces "muy nervioso" por el tema.

También contó que Grandio era un cliente regular de la empresa broker del piloto Issin y que, cuando iniciaron las conversaciones por el viaje, les dijo que quería invitar a una familia a su casa de Punta del Este. Después de haber acordado la tarifa, Grandio blanqueó que sus invitados eran Adorni y su familia.

La mujer -que en el video que hizo explotar el caso escolta a Adorni hasta el avión y lleva puesto un chaleco amarillo- aportó imágenes de conversaciones con Grandio sobre las tratativas. Según la versión que brindó ante la Justicia, el periodista amigo de Adorni no quería facturar el viaje, pero desde la empresa le dijeron que eso no era posible.

Finalmente, acordaron facturarle solo la vuelta a la empresa de Grandio. Esa factura, de 3.000 dólares, se hizo el 9 de marzo, tres semanas después de realizado el vuelo.

La mujer contó ayer que, como resultado de ese contrapunto, Grandio le envió una carta documento a la empresa desconociendo la factura. Tossi aportó una copia de esa carta documento.

La mujer también ofreció precisiones respecto al precio final del vuelo de vuelta. En línea con la declaración que hizo su jefe, explicó que hubo un descuento para Grandio de 1.800 dólares sobre el total del monto. El descuento se compone de tres pasajes de 600 dólares que Alpha Centauri pudo volver a vender como tramos vacíos.