Nueva suba de combustibles en Jujuy

Por sexta vez en lo que va del mes, las estaciones de servicio de Jujuy amanecieron este jueves con nuevos valores en sus surtidores. La actualización, que se implementó durante la madrugada sin previo aviso, profundiza una tendencia alcista que ya se repite a lo largo de todo marzo.

Tras el último incremento, el litro de nafta súper se ubicó en $2.115, mientras que las variantes premium alcanzaron los $2.283 en el caso de Infinia y $2.453 para Infinia Diesel. En tanto, el Diesel 500 pasó a costar $2.273. La modalidad de aplicar los ajustes en horario nocturno se convirtió en una práctica habitual en el sector, evitando anuncios previos.

Este nuevo aumento se suma al registrado días atrás, cuando los precios ya habían experimentado subas significativas. En esa ocasión, la nafta súper había pasado de $2.058 a $2.091, mientras que el diésel premium trepó $42 por litro. La comparación entre ambos ajustes evidencia una política de incrementos escalonados que impacta de lleno en el bolsillo de los consumidores.

La reiteración de las subas ya comienza a reflejarse en el comportamiento de los usuarios. En las estaciones de servicio se observa una clara caída en la demanda, especialmente en las cargas completas. Cada vez más conductores optan por cargar montos mínimos o reducir el uso del vehículo, mientras que muchos eligen migrar hacia las opciones de menor costo, con un claro predominio de la nafta súper por sobre las variantes premium.

Ante el sostenido incremento de los precios, también crece la búsqueda de alternativas para mitigar el gasto. El uso de motocicletas como medio de transporte diario se consolida como una opción más accesible, al mismo tiempo que aumenta la utilización de tarjetas de crédito y billeteras virtuales para fraccionar los pagos en cuotas.

Desde el sector advierten que el escenario de incertidumbre se mantendrá mientras continúe la dinámica de ajustes periódicos, una situación que afecta tanto a trabajadores como a consumidores en toda la provincia.