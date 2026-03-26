Federico Posadas asistió a la primera asamblea del año del Consejo Federal de Turismo

La 175ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo se realizó esta mañana en Rosario, Santa Fe, con la presencia del ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Inprotur,

Daniel Scioli; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y la titular de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

Durante la asamblea, Valentín Díaz Gilligan realizó el cierre de su gestión y el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, asumió la presidencia del CFT hasta el 2027, por votación unánime de los representantes de todas las provincias. Además se ratificaron los vicepresidentes colegiados.

Scioli declaró que los números dieron un 13 % menos de turismo emisivo y un aumento del 8,5 % en la llegada de turistas al país en comparación con el año pasado. “Esto no es casualidad, es fruto del trabajo de todos los aquí presentes, con la promoción, inversión y posicionamiento de Argentina”.

Por último sostuvo que el turismo “tiene las soluciones a los problemas, crea empleo, inspira a los jóvenes. Sabemos cómo se moviliza la economía regional. Donde llega el turismo hay trabajo, donde llegan turistas hay divisas, por eso es clave el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado”.