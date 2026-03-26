El Gobierno de Jujuy entregó certificaciones de competencias en Perico

La Certificación de Competencia avala la calidad de mano de obra, por eso desde el Gobierno de Jujuy se efectuó la entrega de ese reconocimiento al primer grupo que culminó con las capacitaciones en manejo de grúa, inglés básico y soldadura en el marco de la Academia de Oficios. El acto tuvo lugar en las instalaciones del CIC N° 2 de la ciudad de Perico.

En ese marco, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, remarcó que la entrega de certificaciones “es una forma de potenciar la formación laboral articulada a las necesidades productivas locales”.

El funcionario expresó la satisfacción del trabajo conjunto entre la Secretaría de Trabajo y Empleo y el municipio de Perico. Asimismo, ponderó la articulación con la Secretaría de Trabajo de la Nación y la empresa Ferigutti, con quienes también se firmó un convenio.

“Esto habla de la conjunción de dos elementos: por un lado, del crecimiento del Parque Industrial, que ya es una realidad; y en segundo lugar indica que las empresas que se encuentran en ese Parque Industrial utilizan mano de obra de la región", planteó Álvarez García.

En ese sentido, el ministro sostuvo que “las empresas necesitan gente capacitada y calificada" y el Gobierno de Jujuy, a partir de los propuestas de formación que se impulsan desde la Academia de Oficios y en conjunto con los municipios, contribuye a la generación y fortalecimiento de mano de obra.

"Es un hecho importante en este momento del país donde se cierran empresas y en Jujuy abren para que la gente logre nuevos empleos”, evaluó.

El funcionario ratificó que se trata de “una decisión política del gobernador Carlos Sadir en favor de la gente". Al respecto, destacó: "cumplimos con algo fundamental, capacitarlos para que tengan trabajo. Las personas que recibieron la Certificación de Competencia tendrán facilidad de lograr un empleo en cualquier punto del país”.

Junto al ministro estuvieron presentes el director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz, la directora de Promoción de Empleo, Belén Oller, y el intendente de Perico, Rolando Ficoseco.