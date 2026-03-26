Palpalá: El CFP Municipal 1 dio inicio al ciclo lectivo 2026

El intendente Rubén Eduardo Rivarola, encabezó la ceremonia de inicio del ciclo lectivo 2026 del Centro de Formación Profesional Municipal 1, acompañando junto a autoridades comunales a toda la comunidad educativa que con entusiasmo apuesta a la educación y formación para el desarrollo profesional y personal. Se obsequiaron kits escolares y obsequios a alumnos y docentes. En su discurso el jefe comunal auguró un exitoso año, y anunció que se preparan nuevas actividades para fortalecer el trabajo emprendedor de los alumnos.

La institución busca ampliar sus objetivos, enfocándose no solo en el perfeccionamiento de recursos humanos para el trabajo, sino también en el acompañamiento para la inserción en el mercado laboral y la articulación con otras entidades. Para inscripciones e información, se puede acudir de lunes a viernes de 8 a 12 horas a la avenida San Martín N°440, barrio Belgrano.

Para el periodo vigente, el Centro de Formación Profesional N°1 dicta especialidades como marroquinería, panadería, confeccionista a medida (modista), carpintería, artesanía regional, peluquería y maquillaje, operador en informática para administración y gestión, y pastelero, todas con rápida inserción laboral. Los certificados otorgados cuentan con el aval del Ministerio de Educación, un aspecto de gran valor que se busca transmitir a los estudiantes.

El intendente Rivarola, destacó la relevancia de adquirir un oficio en un contexto difícil por la situación económica nacional, a lo que calificó como "economía de guerra". Asimismo, explicó que “el objetivo principal es mejorar la situación financiera familiar de los estudiantes; mientras la primera etapa se centra en el aprendizaje y desarrollo de productos, este año se implementará una segunda fase para apoyar la comercialización de los mismos, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo y el Instituto Municipal de Desarrollo”, indicó.

"El municipio realiza un esfuerzo económico significativo para mantener y expandir la institución, dado el retroceso de políticas sociales en el gobierno nacional. Varios egresados ya se sostienen económicamente gracias a sus aprendizajes, y es por eso que reiteramos el compromiso de seguir potenciando la formación profesional", concluyó el jefe comunal.

Por su parte la profesora Nancy Saavedra, del curso de Pastelería, señaló que adquirir un oficio rentable es crucial en tiempos de crisis, ya que permite trabajar desde casa, gestionar el tiempo y generar ingresos adicionales. Destacó el rol fundamental de la Municipalidad al mantener el centro, “que brinda apoyo a jóvenes de Palpalá y alumnos de otras localidades como San Salvador de Jujuy”.

Finalmente, María Quispe, alumna de Marroquinería y Carpintería, quien próximamente cursará panadería, destacó que el espacio no solo brinda formación técnica, sino también contención emocional. "es un cable a tierra", dijo. Mencionó que los aprendizajes le permitieron desarrollar un emprendimiento personal, elaborando y vendiendo artículos como mochilas, bolsos y cartucheras. Además, resaltó la calidad y paciencia de los profesores, agradeció el bajo costo y flexibilidad en materiales, y recomendó que más vecinos aprovechen esta oportunidad.

