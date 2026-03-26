Quinto Encuentro de Poetas en Lozano

El organizador Brian Chañe realizo la invitación oficial mediante una conferencia de prensa, “invitar a toda la comunidad al encuentro de poetas, a vivir una experiencia diferente”, detalló que habrá música en vivo, obras artísticas y mateada criolla.

Cabe recordad que tal encuentro fue declarado de interés cultural por la secretaria de cultura de la provincia. Por esta razón se llevara a cabo el día sábado 28 de marzo a partir de las 16, en Posta Los Sauces en la localidad de Lozano.

“El año pasado recibimos 25 escritores y poetas, este año se estima lo mismo, hay quienes no son poetas y se animan a recitar alguna poesía en el momento”, expresó. El sábado también se recaudaran libros para donar a una escuela de Yala.

Con respecto a las inscripciones menciono que se lo puede hacer de manera anticipada en la red social de postalossaucesjujuy o en mesa de entrada ese mismo día.

“Siempre apoyando a esta actividad cultural, tenemos varios escritores en nuestras localidades” dijo la concejal de Lozano demostrando su sincero apoyo al evento.