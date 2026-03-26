18°
26 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Chikungunya
nacionales
exportaciones
Irán
Miguel Abuelo
Narcomenudeo
Motociclista
Ejesa
San Pedro
farmacias
Chikungunya
nacionales
exportaciones
Irán
Miguel Abuelo
Narcomenudeo
Motociclista
Ejesa
San Pedro
farmacias

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Lozano

Quinto Encuentro de Poetas en Lozano

Esta mañana presentaron el  “V encuentro de Poetas”. Será este sábado en Lozano

Jueves, 26 de marzo de 2026 11:53

El organizador Brian Chañe realizo la invitación oficial mediante una conferencia de prensa, “invitar a toda la comunidad al encuentro de poetas, a vivir una experiencia diferente”, detalló que habrá música en vivo, obras artísticas y mateada criolla.

Cabe recordad que tal encuentro fue declarado de interés cultural por la secretaria de cultura de la provincia. Por esta razón se llevara a cabo el día sábado 28 de marzo a partir de las 16, en Posta Los Sauces en la localidad de Lozano.

“El año pasado recibimos 25 escritores y poetas, este año se estima lo mismo, hay quienes no son poetas y se animan a recitar alguna poesía en el momento”, expresó.  El sábado también se recaudaran libros para donar a una escuela de Yala.

Con respecto a las inscripciones menciono que se lo puede hacer de manera anticipada en la red social de postalossaucesjujuy o en mesa de entrada ese mismo día.

“Siempre apoyando a esta actividad cultural, tenemos varios escritores en nuestras localidades” dijo la concejal de Lozano demostrando su sincero apoyo al evento.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD