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Internacionales

Al menos 26 muertos tras la caída de un ómnibus a un río en Bangladesh

El vehículo se precipitó al río Padma mientras intentaba abordar un ferry en la zona de Daulatdia.

Jueves, 26 de marzo de 2026 11:47

Un ómnibus con 50 pasajeros cayó al río Padma este miércoles en la zona de Daulatdia, mientras intentaba abordar un ferry. El accidente dejó un saldo de 26 víctimas fatales, entre las que se encuentran diez mujeres y dos menores de edad.

El vehículo, que viajaba desde Kushtia hacia la capital, Daca, perdió el control durante la maniobra de embarque y se hundió a nueve metros de profundidad. Si bien parte de los pasajeros logró salir por sus propios medios, otros quedaron atrapados en el interior de la unidad.

Las tareas de rescate se interrumpieron durante la noche por las lluvias torrenciales y las fuertes corrientes, retomándose hoy jueves. Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar si el hecho se debió a una falla mecánica o a una negligencia en las maniobras de la terminal.

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