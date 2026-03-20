Adidas presentó la camiseta alternativa de la selección argentina para el Mundial 2026

Adidas presentó este viernes oficialmente la camiseta alternativa que utilizará la selección argentina en el Mundial 2026, en el que defenderá el título obtenido en 2022. El anuncio se realizó con la participación de distintos referentes de la Scaloneta y desde la empresa deportiva explicaron que el diseño estaba basado en las “múltiples expresiones culturales” del país.

El diseño de la camiseta presenta una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, que “celebra las diferentes expresiones culturales que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país”. La nueva camiseta estará a la venta a partir de este viernes en los locales de Adidas y en plataformas en línea.

Además del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus icónicas tres estrellas y el parche de campeón del Mundial 2022, se sumaron otros detalles, como la vuelta del trifolio de A didas Originals, que será utilizado en la competencia después de 36 años. A su vez, la camiseta posee un logo con la inscripción “Argentina” y el Sol de Mayo en la parte dorsal del cuello.

“La camiseta está confeccionada con tejido jacquard para crear un acabado más ligero que permite una mayor libertad de movimiento en la cancha. También luce las clásicas 3 tiras que recorren los hombros, aplicadas mediante un patrón de costura en espiga diseñado para mejorar la transpirabilidad y garantizar una ventilación óptima incluso en los climas más exigentes“, indicaron desde la compañía.

Adidas señaló también que la camiseta está preparada para que los jugadores enfrenten las cálidas temperaturas norteamericanas en junio, ya que cuenta con los tejidos elásticos mecánicos con diseño 3D y diseño corporal que incorporan los últimos materiales CLIMACOOL+ de la empresa, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los futbolistas secos durante más tiempo.

La camiseta titular del seleccionado había sido presentada en noviembre del año pasado y fue utilizada durante el amistoso contra Angola, en el que la Argentina ganó 2 a 0. Para la competencia, Adidas preparó una indumentaria con los bastones celestes con un degradé de tonos inspirados en los tres títulos mundiales de la remera albiceleste, mientras que en la parte dorsal está impreso el año 1893, en el que fue fundada la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, se anunció en esa ocasión junto con una imagen de Lionel Messi y detallaron: “Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”.

Para 2022, Adidas presentó como camiseta alternativa de la selección argentina un diseño violeta, siendo la primera vez que se lucía ese color. Estuvo inspirada en la igualdad de género y consistió en una iniciativa que promueve los valores de diversidad e inclusión. Además, también contó con elementos que refieren a la identidad nacional, como el Sol de Mayo aplicado en la parte posterior del cuello y con sus rayos reflejados en la trama de la prenda.

La remera fue lanzada bajo el lema “El sentimiento de un país”, que había sido presentado junto a la camiseta titular, en julio pasado y estrenada por el seleccionado nacional femenino. La nueva remera alternativa de la Selección transmite un poderoso mensaje de igualdad de género, alineado a los valores de diversidad e inclusión que nuestra marca promueve. A través del deporte tenemos la oportunidad de cambiar la vida de las personas, y el fútbol es uno de los instrumentos ideales para transformar la realidad”, marcó Pablo Lamo, gerente general de Adidas Argentina.