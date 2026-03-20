Irán ejecutó a un miembro del equipo nacional de lucha libre

Un joven miembro del equipo nacional de lucha libre de Irán figura entre tres hombres ejecutados en Irán el jueves, según confirmaron dos fuentes a CBS News.

Saleh Mohammadi, de 19 años y miembro del equipo nacional de lucha libre de Irán, junto con Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, fueron acusados de asesinar a dos policías durante las protestas contra el régimen este invierno. Fuentes indican que negaron las acusaciones, pero finalmente confesaron bajo severas torturas, según informó la cadena de noticias estadounidense y registró la Agencia Noticias Argentinas.

La organización de derechos humanos HENGAW, reconocida por su seguimiento de las protestas en Irán, afirmó que las ejecuciones se llevaron a cabo en la prisión central de Qom.

Las condenas se basaron en la acusación de moharebeh —“declarar la guerra a Dios”— y HENGAW reportó que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura y coacción.

Fueron las primeras ejecuciones por ahorcamiento relacionadas con las manifestaciones a nivel nacional, que recibieron una brutal represión por parte de las autoridades.

Mohammadi y las otras dos personas fueron declarados culpables de participar en el asesinato de los dos agentes de policía y de realizar “acciones operativas” en favor de Israel y Estados Unidos. Existía una preocupación particular por el destino de Mohammadi, que había competido en certámenes internacionales y, según Amnistía Internacional, le fue negada una defensa adecuada, viéndose obligado a hacer “confesiones” en un proceso acelerado que no se ajustó a las garantías de un juicio justo.