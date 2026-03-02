Palpalá avanza con los preparativos para la conmemoracion a los excombatientes de Malvinas

La Municipalidad de Palpalá, inició los preparativos para la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En una primera reunión concretada en el Microcine del Punto Digital del Centro Civico, junto a autoridades municipales y excombatientes palpaleños, se plantearon objetivo y aunaron esfuerzos para diseñar un programa de actividades que honre el valor y el sacrificio de los soldados veteranos de Palpalá, la provincia de Jujuy y toda la nación.

Manuel Reynoso, director de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Palpalá, junto a los veteranos de Malvinas, dieron los primeros pasos para la organización del evento. Reynoso destacó el firme compromiso del intendente Rivarola con la causa Malvinas: "El municipio, como siempre en estos últimos años, tiene el propósito de ir acompañando en cada una de estas actividades que se vienen planificando".

La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola se caracteriza por brindar un apoyo constante y significativo a los veteranos, visibilizando su gesta y brindando el reconocimiento que merecen. "Desde el primer día de su gestión, el señor intendente se comprometió con los ex combatientes, en acompañarlos y en reivindicar el gesto patriótico que tuvieron en la guerra de Malvinas", afirmó Reinoso.

Por su parte, Óscar Chiliguay, de la Asociación de excombatientes “2 de Mayo”, expresó su entusiasmo por la convocatoria y la oportunidad de trabajar nuevamente en conjunto con la Municipalidad para la organización de las actividades. "Acá estamos con todos los muchachos participando en esta reunión, pensando lo que va a hacer este 2026 siempre trabajando en post de que la causa Malvinas siga en vigencia", comentó Chiliguay.

Los veteranos, con el apoyo del municipio, buscan innovar y renovar las actividades programadas para la conmemoración, manteniendo viva la memoria de Malvinas en el corazón de la comunidad. Chiliguay destacó el acompañamiento constante de la Municipalidad y los vecinos de Palpalá: "Este año ojalá que podamos embanderar toda la avenida Del Congreso, en lo que son las casas cercanas a la plaza, por lo menos, porque realmente nos llena de alegría y orgullo que cada 2 de abril se acuerden y que compartan con nosotros".

De este modo, con gran expectativa, los veteranos y la Municipalidad de Palpalá se preparan para un 2 de abril que promete ser un homenaje inolvidable a los héroes de Malvinas. "Estamos muy contentos de que nos hayan convocado. Nosotros vamos a poner de nuestra parte, toda nuestra colaboración para que pueda concretarse un gran homenaje a los soldados veteranos y caídos en Malvinas, y nuestra ciudad de Palpalá quede plasmada como el epicentro provincial este año en la conmemoración del Día de los Veteranos y la Guerra de Malvinas", concluyó Chiliguay.