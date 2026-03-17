Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Kirchner declara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en el marco de la denominada Causa Cuadernos. La audiencia marca el comienzo de una nueva etapa del proceso judicial con presencia obligatoria de los imputados.

La citación se concretó luego de que el tribunal rechazara los pedidos de nulidad presentados por la defensa de la exmandataria y otros acusados, entre ellos el exministro Julio De Vido. Los planteos cuestionaban la validez de las pruebas y la forma en que se desarrolló la investigación.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las "supuestas evidencias" que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo "extorsión".

El tribunal, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver estos planteos preliminares mientras avanza el juicio que busca determinar la existencia de una presunta red de sobornos vinculada a la obra pública entre 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

En paralelo, militantes y seguidores de la ex presidenta se concentraron desde temprano frente a su domicilio en el barrio porteño de Constitución para acompañarla en su traslado a Comodoro Py, en una jornada que combina tensión política y expectativa judicial.