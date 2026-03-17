Jujuy confirma nueve casos de chikungunya

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó que la provincia registra hasta el momento nueve casos positivos de fiebre chikungunya, todos ellos localizados en la región del Ramal. Así lo informó el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, tras la publicación del último reporte epidemiológico.

De acuerdo al detalle oficial, se trata de ocho personas adultas, entre ellas una mujer embarazada, y un caso pediátrico. "Nuestro último reporte epidemiológico confirma 3 nuevos casos de fiebre chikungunya en Jujuy, por lo que a la fecha se registran 9 casos, tratándose de 8 personas adultas, 1 de ellas cursando un embarazo y 1 caso pediátrico. Todas estas personas transitan cuadros estables y con manifestaciones leves, contando con los controles y el seguimiento permanentes de nuestros equipos", detalló Cadar.

La distribución geográfica de los contagios indica que seis casos corresponden a Aguas Calientes, uno a Caimancito y dos a Perico. Además, otros cinco casos sospechosos permanecen en estudio a la espera de los resultados de laboratorio.

La investigación epidemiológica determinó que "realizada la investigación epidemiológica, el caso índice registra antecedente de viaje a Tucumán y los familiares a diferentes lugares de Bolivia, zonas que actualmente se encuentran en brote de chikungunya".

Ante esta situación, equipos de Epidemiología, Atención Primaria de la Salud y hospitales de referencia intensifican las acciones territoriales en conjunto con los municipios y el área nacional de Vectores. Los operativos incluyen control de foco en los barrios donde residen las personas con diagnóstico positivo, descacharrado y búsqueda activa de febriles para garantizar el abordaje inmediato.

Las autoridades sanitarias recordaron que tanto el dengue como el chikungunya presentan síntomas similares: fiebre alta, dolor muscular y articular, malestar general, dolor abdominal y cefaleas, además de náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. Ante la presencia de estos signos, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o realizar consulta virtual a través del sitio oficial del ministerio, evitando siempre la automedicación.