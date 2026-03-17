Palpalá será alfitrión del "1° Encuentro infantil de Hóckey"

La Municipalidad de Palpalá avanza en la organización del 1° Encuentro de Hóckey Infantil, en conjunto con la Asociación Jujeña de Hóckey, orientada a fortalecer el desarrollo del deporte desde las infancias. Con el objetivo de promover esta disciplina en la ciudad, el jefe comunal se reunió con Sebastián Rocha, presidente de la entidad, destacando la importancia de generar espacios de encuentro que fortalezcan los lazos entre delegaciones de toda la provincia, y proyectando además la expansión de estas actividades a nivel provincial.

El presidente de la Asociación Jujeña de Hóckey, Sebastián Rocha, expresó su satisfacción por el recibimiento y la predisposición de las autoridades municipales: “Estamos muy contentos porque nos acercamos con el pedido de colaboración para el primer encuentro infantil y nos recibieron con muchísima más predisposición de la que esperábamos, para no solamente esto, sino muchas actividades más en lo que es el desarrollo y el crecimiento del hóckey en Jujuy”.

Sebastián Rocha que estuvo acompañado por integrantes de la nueva Comisión Directiva entre ellos Carla Barro, Romina Zerpa, Agustín Recia, Rosa Aguilar y Nicolás Martínez, donde a la vez se destacó que “se buscan aprovechar la infraestructura disponible en las distintas localidades de la provincia, incluyendo canchas y espacios como el hotel Casino de Palpalá para alojar a equipos que deban viajar en futuros encuentros. “Trabajar en conjunto entre dos instituciones, es fundamental para lograr un objetivo más completo”, señaló Rocha.

“El primer Encuentro Infantil se realizará este sábado 21 de marzo desde las 9 de la mañana, en la cancha sintética de Palpalá “Carlos Cancian”, donde habitualmente se desarrollan encuentros de hóckey los fines de semana. Creemos que apoyar y darles crecimiento a los chicos desde temprana edad es esencial”, enfatizó el presidente de la AJH. Estas instancias permiten que los niños se formen, sumen experiencia y se midan deportivamente, proyectándose hacia un futuro prometedor en la disciplina. Para ello, resulta clave generar estos espacios y contar con el acompañamiento de las instituciones y el respaldo de los gobiernos municipales.

Además, se anunció que las actividades se repetirán cada 15 días, rotando entre las distintas canchas de Jujuy. La Asociación también trabaja en conjunto con otras entidades del sector para organizar torneos mixtos que permitan que “el hockey se juegue en cada lugar de la provincia, para que el vecino que quiera ver hóckey pueda acercarse a conocer las promesas de Jujuy”, concluyó Rocha.

"Magui" Aicega llega a Palpalá para una jornada de hóckey , recreación y capacitación

El próximo sábado 28 de marzo, Palpalá recibirá a una de las figuras más importantes del hóckey sobre césped argentino: María Magdalena Aicega. Con gran esfuerzo del municipio palpaleño y el constante apoyo y respaldo del intendente Rubén Eduardo Rivarola con gestiones ante la Secretaría de Deportes de la provincia se concretará esta jornada que combina actividades recreativas y una charla abierta al público, convirtiéndose en una oportunidad única para los aficionados al deporte en la región.

Por la mañana será un encuentro infantil y charla motivacional, junto a la ex jugadora en el estadio Olímpico Municipal que reunirá a deportistas en una instancia dedicada a la capacitación y el intercambio de experiencias. En tanto que por la tarde se realizará un torneo relámpago con escuelas de hóckey de la provincia, en la cancha de césped sintético “Carlos Cancian”.

Cabe destacar que, María Magdalena Aicega fue capitana de Las Leonas en la Selección Argentina de Hóckey sobre césped, donde también se destacó siendo defensora y es una de las principales tiradoras de corners cortos. Además de su trayectoria deportiva, es nutricionista y actualmente se desempeña como periodista en TNT Spots.