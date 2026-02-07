Adolescente apuñaló a su prima y fue aprehendido

Un joven de 16 años hirió de una puñalada a su prima en el contexto de una discusión ocurrida en una casa del barrio Albornoz de la ciudad de San Pedro. La mujer fue trasladada al hospital "Guillermo Paterson" para ser asistida, fuera de peligro. Su atacante, resultó detenido de manera preventiva y lo trasladaron a la Seccional 26°.

La pelea familiar ocurrió el pasado viernes por la tarde, en momentos que el adolescente se encontraba en su habitación de la vivienda del mencionado sector barrial sampedreño, utilizando el teléfono celular.

En ese contexto, alrededor de las 15.20 la mujer forzó la puerta hasta romperla e ingresar a la pieza por la fuerza, enojada con el joven. Una vez allí, empezó a vociferarle insultos a su primo.

Fue entonces, que el muchacho de 16 años tomó un cuchillo tipo sierrita que tenía cerca y, acto seguido, apuñaló a su prima en el sector izquierdo de las costillas.

La herida producida comenzó a emanar sangre, por lo que fue necesaria la presencia del Same de inmediato. Así fue cómo los profesionales de la salud asistieron a la víctima en el escenario del hecho y luego la trasladaron al hospital "Guillermo Paterson", para una mejor atención.

También se constituyeron en el domicilio los integrantes de la Seccional 26°, quienes primero debieron cercar los alrededores del ingreso a la casa del barrio Albornoz, por la cantidad de vecinos que se agolparon al momento del operativo.

Por otro lado, el personal de Criminalística llegó al lugar para el peritaje de rigor, de acuerdo a la disposición del ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, el agente fiscal ordenó la detención preventiva del adolescente de 16 años para ser trasladado a la Seccional 26° y quedar a disposición de la Justicia.