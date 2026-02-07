24°
Axel Kicillof
Zelenski
Franja de Gaza
Puerto Madero
carnaval 2026
detenida
Ministerio de Ambiente

Desmoronamientos en la R4 complican el ingreso al Parque Potrero de Yala

El Ministerio de Ambiente emitió un alerta por las condiciones climáticas adversas en la zona.

Sabado, 07 de febrero de 2026 15:22

Según informó el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, las condiciones climáticas adversas y las lluvias persistentes han generado inconvenientes en el acceso al Parque Provincial Potrero de Yala.

La situación actual reporta desmoronamientos y riesgo de cortes en un tramo específico de la Ruta Provincial N.º 4, comprendido entre Comedero y la Curva del Camión. Además, se registra la persistencia de llovizna en la zona del parque.

Ante este escenario, las autoridades solicitan circular con extrema precaución. En caso de que las lluvias continúen, se recomienda no avanzar camino hacia las lagunas.

La evaluación de la situación está a cargo de Vialidad de la Provincia, en trabajo conjunto con la Dirección de Emergencias, la Policía Turística y la Policía de Yala. Se insta a visitantes y vecinos a priorizar la seguridad y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

