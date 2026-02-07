Significativo acto en el ámbito de la Justicia jujeña

En una ceremonia cargada de emoción, el Poder Judicial rindió ayer homenaje a David María Carrillo, quien culminó su trayectoria laboral tras "más de dos décadas de servicio caracterizadas por la responsabilidad, la constancia y una conducta intachable" siendo la primera persona con Síndrome de Down en obtener su jubilación en la provincia de Jujuy.

En la oportunidad los jueces de la Suprema Corte de Justicia le hicieron entrega de un reconocimiento especial, en un homenaje que contó con la presencia de familiares, amigos y compañeros de trabajo que lo acompañaron a lo largo de su recorrido institucional.

David María Carrillo ingresó al Poder Judicial en el año 2004, designado por el entonces Superior Tribunal de Justicia presidido por José Manuel del Campo y en el marco de la Ley de Régimen Jurídico Básico y de Integración Laboral para las Personas con Discapacidad.

En sus inicios, se le asignaron funciones en el Archivo de Tribunales y, a partir del año 2006 hasta la fecha de su retiro, se desempeñó en la Cámara Civil y Comercial Sala I, desarrollando sus tareas con dedicación y suma responsabilidad.

Participaron del homenaje los jueces de la Suprema Corte de Justicia Federico Otaola, María Eugenia Nieva, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias.

Asimismo, estuvieron presentes los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Sala I, quienes acompañaron a Carrillo a lo largo de su trayectoria laboral, encabezados por los jueces Elba Cabezas, José Alejandro López Iriarte y Esteban Javier Arias Cau.

El acto también contó con la presencia de María Rosa Caballero de Aguiar, exjueza de la Cámara Civil y Comercial; Gabriela Sánchez de Bustamante, exdefensora oficial; exfuncionarios y exempleados del área y los familiares del homenajeado.

EJEMPLO DE SUPERACIÓN PERSONAL | EL HOMENAJEADO MUESTRA SU DIPLOMA.

Al dar inicio al homenaje, Carolina Hansen, en representación de los compañeros de trabajo de la Cámara Civil y Comercial, compartió un mensaje cargado de afecto y recuerdos, evocando los primeros años de David María en la institución y las innumerables anécdotas que marcaron su paso por el área.

"Con su carita dulce y un poco desconcertada, entró a trabajar a nuestro piso David María. Llegó con su chaleco de explorador cargado de ilusiones y, sobre todo, con muchísimas ganas de aprender y trabajar. Para nosotros fue todo un desafío al principio, porque no sabíamos muy bien cómo tratarlo, y él, con su picardía, nos hacía confundir todavía más", expresó.

Recordó que, en sus primeros años, colaboraba llevando oficios y expedientes, destacando su agilidad y predisposición. "Era más ágil que cualquiera de nosotros. Mientras todos hacían fila, él entraba derecho como una flecha y siempre se llevaba algún mimo. Fueron muchos años y muchísima gente la que lo vio pasar por nuestra Sala". También hizo referencia a su particular forma de vincularse con los compañeros, a quienes bautizaba con apodos entrañables, y a su gran anhelo de trabajar con la computadora, sueño que pudo concretar luego de la pandemia.

Finalmente, Hansen resaltó la responsabilidad y constancia que caracterizaron a David María Carrillo durante todos estos años: "David era nuestro relojito. Lo vamos a extrañar muchísimo".

Carolina Hansen cerró su mensaje deseándole una nueva etapa llena de proyectos personales. "Ahora llegó el gran día. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y que sigas cumpliendo todos tus sueños. Con cariño, tus compañeros de trabajo".

Posteriormente, Elba Cabezas, López Iriarte y Arias Cau le hicieron entrega a Carrillo de un diploma en reconocimiento a su trayectoria, resaltando el ejemplo que deja su paso por la Cámara Civil y Comercial Sala I.

Lucha por la inclusión

Luego habló David Carrillo, padre de David María, quien agradeció profundamente al Poder Judicial por la oportunidad brindada y por el acompañamiento sostenido a lo largo de más de dos décadas.

"Para mí y para mi familia es un gran honor estar hoy aquí, en este lugar que fue durante tantos años el espacio de trabajo, compromiso y crecimiento de David María. El Poder Judicial de Jujuy le dio hace más de veinte años una oportunidad real de trabajo, en un tiempo en el que casi no se hablaba de inclusión laboral", sostuvo.

Destacó que aquella decisión institucional fue profundamente humana y justa, y que permitió a su hijo construir un proyecto de vida con dignidad. "David María fue acompañado con respeto, responsabilidad y un trato digno que le permitió desarrollar una trayectoria laboral plena y hoy acceder a la jubilación como cualquier trabajador. Como papá, siento un orgullo inmenso por su constancia, su dedicación y el camino recorrido".

Finalmente, subrayó el valor colectivo de esta experiencia de inclusión. "Quienes están aquí no fueron espectadores de esta historia, fueron parte fundamental de ella. Esta es una historia que habla de derechos y de inclusión verdadera. Junto con su mamá, hace muchos años entendimos que trabajar por una sociedad más justa implica dar lugar, incluir y caminar juntos. Gracias por el reconocimiento, por el compromiso asumido y por acompañarnos durante estos veinte años".