Luciano Persoglia brillará en la 53º Fiesta Nacional Valle del Sol

BARBARA CABRERA

Luciano Persoglia es un artista jujeño de 25 años, nacido en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que viene construyendo una sólida carrera musical con la misión clara de llevar el folclore argentino a cada rincón del país, combinando tradición, identidad y una mirada contemporánea.

Actualmente, se presenta en festivales de distintas provincias y el mes de febrero lo encuentra participando de importantes escenarios nacionales. Entre ellos, se destacará su presencia en la 53° edición de la Fiesta Nacional Valle del Sol en la provincia de San Juan, uno de los eventos culturales más relevantes de la región, donde representa no solo a Jujuy sino también al espíritu del carnaval.

La historia musical de Persoglia comenzó muy temprano. A los 10 años, mientras cursaba el 5º grado en el Colegio Del Salvador tuvo su primer acercamiento a los instrumentos de viento andinos, como la quena y la zampoña. Ese primer contacto despertó una vocación que no dejaría de crecer.

Un espacio clave en su formación fue la tradicional peluquería de los hermanos Chañi, donde pasaba tardes enteras interpretando polkas, tangos, bailecitos y cuecas. Ahí, entre música y encuentros cotidianos, comenzó a desarrollar su identidad artística.

Con el paso del tiempo, el artista sumó el canto y la composición a su carrera musical. A los 14 años escribió su primera canción Historia Milenaria, una chacarera dedicada a Jujuy, que marcó el inicio de su faceta como autor y compositor.

"Canción a canción fueron apareciendo los proyectos y también los festivales. Ese niño de 10 años pasó de tener una ilusión a cumplir sueños increíbles", comentó.

Si bien su deseo siempre fue dedicarse plenamente a la música, Persoglia se mudó a Córdoba para estudiar y se recibió de Licenciado en Recursos Humanos, sin abandonar nunca su vocación artística. Fue en esa provincia donde desarrolló gran parte de su carrera profesional, integrando distintos proyectos musicales.

Formó parte de bandas como Quepianco y Jujeños, siendo cantante principal de esta última hasta el año 2023, momento en el que decidió lanzar su carrera como solista. En Córdoba capital y en el interior de la provincia, logró consolidar su presencia en peñas, festivales y escenarios culturales, incluso creando su propia peña en Villa Allende.

Proyección nacional

En los últimos meses, su trabajo comenzó a abrirle nuevas puertas en festivales. Tras una destacada actuación en la Fiesta del Mate Puntano, en Merlo fue convocado para participar en la Fiesta Nacional Valle del Sol, donde compartirá hoy el show con reconocidos artistas y continuará llevando la bandera de Jujuy a nuevos escenarios.

"Me pone muy contento y orgulloso poder representar a Jujuy. Desde la panza de mi mamá mamé toda la cultura del carnaval y nuestras tradiciones, y poder llevar eso a distintos escenarios del país es algo muy fuerte para mí", compartió a El Tribuno de Jujuy.