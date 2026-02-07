Juegos y experiencias nuevas para niños de 150 Hectáreas

Los niños de las 150 Hectáreas disfrutaron a pleno de días especiales en la colonia de vacaciones organizada por el Nido "Ara San Juan". Las actividades lúdicas fueron destinadas a los pequeños desde seis y hasta trece años que participaron de las mismas en tiempo estival. Entre los juegos recreativos más celebrados, el agua con baldes y mangueras fue lo que con más alegría compartieron, además de la recreación acuática en la pileta, el tradicional piedra, papel o tijera; y el taller de reposteritos donde aprendieron a elaborar recetas dulces, entre la que se destacó la torta "Matilda".

TIROLESA | DISFRUTANDO CON SUPERVISIÓN DE INTEGRANTE DEL CUERPO DE BOMB

Se armó una gran bicicleteada en la que participaron con entusiasmo; y además los colores y el ingenio se vieron reflejados en las manos de los niños que pintaron una bandera que los identifica. "Jugando a volar" fue otra de las iniciativas que se llevó adelante con el cuerpo de bomberos voluntarios "San Florian" de Alto Comedero, donde los niños disfrutaron de la tirolesa a poca altura con el objetivo de vivir una experiencia tan diferente como inolvidable. Y además, visitaron la fundación "RolyArt", una casa de disciplinas artísticas y recreativas de la que aprendieron a observar obras de arte y sobre las técnicas para realizarlas.

Encuentro de newcom con adultos mayores

JUNTOS EN PURMAMARCA | INTEGRANTES DE EQUIPOS, UNIDOS POR EL NEWCOM.

Los adultos mayores de distintas localidades de la provincia participaron de un encuentro de newcom en la bella Purmamarca. Con un marco maravilloso y natural, adultos mayores del barrio Alto Comedero junto a equipos provenientes de Abra Pampa, Santa Rosa, loteo Las Marías, Río Blanco y Centro de Participación Vecinal “Santa Ana” promovieron el deporte, la integración y el compañerismo en un encuentro inolvidable porque se llevó adelante para reforzar la importancia del deporte como herramienta de inclusión social, bienestar y vida activa para las personas mayores.

La propuesta surgió desde los mismos adultos mayores a fin de compartir una experiencia que traspasó localidades en una jornada donde no faltó la camaradería, ni las nuevas amistades.