El gobernador recorrió los trabajos de la RN 34

El gobernador Carlos Sadir recorrió el avance de las obras en la ruta nacional 34, que el Gobierno de Jujuy dirige en el tramo acceso a Salta - San Pedro a través de la Dirección Provincial de Vialidad, y cuya ejecución está a cargo de la empresa Panedile.

"El trabajo tiene un avance muy importante, varios de los puentes están prácticamente finalizados y ya se está realizando la colocación de las carpetas", expresó Sadir al evaluar el grado de desarrollo de las tareas desplegadas.

"Estoy muy contento viendo que la obra avanza mucho y esperamos que prontamente el sector ya esté listo para poder ponerlo a disposición de los usuarios y que la empresa logre trabajar en la parte del frente de la ruta", expresó el gobernador.

Sadir ponderó que "la obra sigue y sigue bien", afirmando que "es muy necesaria por lo que significa la entrada a nuestra provincia". En cuanto a la decisión política de asumir las obras del camino nacional, señaló: "Hay un gran esfuerzo para avanzar con esta obra, pero lo vale, lo justifica y tiene que ver con la seguridad, con la transitabilidad de los jujeños y de tanta gente que nos visita, que usa esta ruta para entrar y salir de Jujuy".

Destacó que, además de brindar seguridad, la nueva traza "obviamente mejora la conectividad de toda nuestra provincia e impacta en la generación de puestos de trabajo, que es tan importante por lo que significa esta y tantas obras que estamos haciendo en la provincia".

Acompañaron el recorrido del Gobernador el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente de la empresa Panedile, Hugo Dragonetti; los gerentes de Construcciones, Hugo Juárez; de Arquitectura, Alonso Asensio; el coordinador de Obra, Nicolás Núñez, y el jefe de obra, Matías Juárez.

A autopista

PRESENCIA | EL GOBERNADOR SADIR SALUDA A OBREROS QUE TRABAJAN EN LA DUPLICACIÓN DE CALZADA E INFRAESTRUCTURA VIAL.

La Dirección Provincial de Vialidad dirige los trabajos sobre la ruta nacional 34 en la sección Km 1.149,74 - Km 1.176,00. La duplicación de calzada permitirá una mayor fluidez del tránsito, disminuirá los riesgos de siniestro, potenciará el turismo y reforzará la conectividad en el norte argentino. La obra comprende 27 kilómetros desde el límite con la provincia de Salta hasta la intersección con la ruta nacional 66. Actualmente, el avance de los trabajos alcanza el 22 por ciento, con importantes progresos en las tareas de movimiento de suelo, nivelación y conformación de paquetes estructurales, así como en el extendido de concreto asfáltico en distintos sectores de la traza.

Hasta la fecha se produjeron 25.600 toneladas de concreto asfáltico de las 140.000 toneladas previstas para la totalidad del proyecto. Se destaca, además, la utilización por primera vez en la provincia de asfalto modificado, una innovación tecnológica que brindará mayor durabilidad y mejor desempeño de la calzada.

El proyecto contempla la instalación de 695 columnas metálicas de iluminación y 3,48 km de tendido eléctrico aéreo, lo que incrementará notablemente la visibilidad y seguridad en la ruta.

Asimismo, se prevé la colocación de 1.076,84 metros de barandas cincadas para defensa vehicular, la adecuación de canales, el bacheo y la mejora de las calzadas en uso, garantizando condiciones óptimas para el tránsito.

Entre las principales intervenciones técnicas se incluyen el reemplazo total de suelo de pantano y la construcción de terraplenes con compactación especial, la ejecución de subbases y bases granulares, la recuperación de capas granulares y terraplenes en sectores existentes, y la aplicación de riego de imprimación y enripiado en banquinas. Además, se avanza en la construcción de sifones y obras de arte menores para el adecuado drenaje, así como en la ejecución de fundaciones, encofrados y armaduras para puentes y estructuras mayores.

Está proyectada la construcción de 9 puentes

Ya se concluyó el montaje de las vigas principales del puente ubicado sobre la RN 1V66, en la progresiva 11+053. La operación implicó el izaje y montaje de cinco vigas, cada una con un peso aproximado de 77 tn, lo que demandó una maniobra de alta complejidad técnica. Para ello, se usaron dos grúas de gran porte, con capacidades de 90 y 180 tn, y se implementó una planificación exhaustiva para completar la operación.

En total, el proyecto prevé la construcción de 9 puentes. Actualmente, en la obra trabajan 260 personas, 90 equipos pesados y 20 livianos de la constructora.