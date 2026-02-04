23°
FESTIVAL

Celebrada entrega musical a la Virgen de la Candelaria

La cantata adquirió gran relevancia con la presencia de Mónica Pantoja junto al maestro Fortunato Ramos.

Daniel Salas
Miércoles, 04 de febrero de 2026 00:00
INOLVIDABLE | MÓNICA PANTOJA, FORTUNATO RAMOS, ALDO CRUZ, CARLOS PEÑALBA Y FRANCO TOLABA.

La presentación de Mónica Pantoja junto al acordeonista Fortunato Ramos (que está afrontando una complicación en su salud), fue el acontecimiento emotivo y de gran placer musical en el 2º Festival a la Candelaria, con el cual el Alborozo Humahuaqueño puso punto final a las honras por la patrona de la Prelatura de Humahuaca.

A la cantora que desde hace un buen tiempo atrás no se la veía sobre un escenario, regresó por invitación de la intendente Karina Paniagua, lo hizo de la mejor manera y como el masivo público congregado la madrugada de ayer en la explanada del monumento a la Independencia esperaba muy pacientemente a pesar del frío.

Subió acompañada y en primera fila de Aldo Cruz (su hermano, en guitarra), Franco Tolaba (vientos) y Carlos Peñalba (charango) iniciando su recital con el taquirari "Humahuaca madre tierra", hizo también la bonita zamba "Total que...", su clásico y otras cuecas, bailecitos, escondidos y carnavalito.

Pero junto "al fortu" fue el momento central e inolvidable de su regreso celebrando el folclore tradicional y característico del carnaval humahuaqueño como no lo logran otros intérpretes. Con el taquirari "Genoveva" comenzaron una hora de recuerdos, baile, alegría y agradecimiento por lo que excelentemente interpretaron: "Chimba chica", la tonada "Volviendo al Valle", un taquirari de Raúl Olarte, entre otras composiciones que arrancaron fuertes aplausos y manifestaciones de complacencia y admiración hacia ambos músicos quienes son embajadores culturales de Humahuaca.

El joven y talentoso folclorista Joaquín Sosa también se destacó como Erick Claros, quien pasadas las 4 cerró la ofrenda musical a la patrona. También subieron al escenario Willy Guanuco, Carlos Toconás, Los hermanos Velásquez, y la Cuadrilla de cajas y copleros del 1.800. Otros músicos y grupos que participaron fueron Muña muña, el dúo Luis y Luis (Vega y Zerpa), Renacer jujeño, el solista Dante Puriq (Rodríguez), Javier Humana (acompañado por Gustavo Valeriano en guitarra), la cantante Gabriela Palacios y el grupo Maylú. Con Claros bailó el Ballet "Virgen de Urkupiña".

 

