3 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Casa Blanca
Costa Rica
duelo
educación
Córdoba
Precio de la Nafta
Jubilados
Paso de Jama
Calilegua
Agua potable
Jornada agradable con 29 grados

Se anticipan tormentas aisladas para la tarde y la noche. La temperatura ira en ascenso.

Martes, 03 de febrero de 2026 08:01

Al parecer las lluvias quedaron atrás, si bien se anuncian tormentas aisladas estos tienen bajas probabilidades.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo parcialmente durante la mañana y para la tarde se anuncian tormentas aisladas pero con probabilidades del 40% que no siempre suceden. La temperatura máxima hoy en la Tácita de Plata es de 29 grados.

En la zona de los valles y el ramal se espera una temperatura máxima que ronde entre los 32 y 36 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca también hay 40% de probabilidades de tormentas aisladas con una temperatura máxima de 24 grados. 

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca será una jornada con cielo parcialmente nublado y máxima de 22 grados sin probabilidades de lluvias.

