Jornada agradable con 29 grados

Al parecer las lluvias quedaron atrás, si bien se anuncian tormentas aisladas estos tienen bajas probabilidades.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo parcialmente durante la mañana y para la tarde se anuncian tormentas aisladas pero con probabilidades del 40% que no siempre suceden. La temperatura máxima hoy en la Tácita de Plata es de 29 grados.

En la zona de los valles y el ramal se espera una temperatura máxima que ronde entre los 32 y 36 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca también hay 40% de probabilidades de tormentas aisladas con una temperatura máxima de 24 grados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca será una jornada con cielo parcialmente nublado y máxima de 22 grados sin probabilidades de lluvias.