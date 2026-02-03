18°
3 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

TGN
Futbol
Policía Federal Argentina
El tiempo en Jujuy
Paso de Jama
Situación económica
hermanos Schoklender
José de San Martín
Triple Crimen de Florencio Varela
TGN
Futbol
Policía Federal Argentina
El tiempo en Jujuy
Paso de Jama
Situación económica
hermanos Schoklender
José de San Martín
Triple Crimen de Florencio Varela

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

La llegada de "Pequeño J" al país tardará uno o dos meses

La justicia peruana ya autorizó que sea extraditado a Argentina.

Martes, 03 de febrero de 2026 00:00

La llegada a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", quien se encuentra acusado por el triple crimen de Florencio Varela, no será inmediata y tardará varios meses, pese a que las autoridades de Perú ya autorizaron su derivación al país para que sea juzgado.

El pasado 30 de enero la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas de Perú autorizó a que Pequeño J sea extraditado a la Argentina en la causa en la que se investiga los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

La aprobación es por la presunta comisión del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.

La derivación de Valverde al país recién se podrá concretar dentro de uno o dos meses, debido a que el juez federal, Jorge Rodríguez, solicitó que el acusado sea extraditado por el máximo de los delitos, entre ellos narcotráfico y hasta trata de personas.

"Hay un montón de líneas investigadas que se abren en este caso", señalaron, motivo por el cual, si a Valverde lo extraditan por homicidio, queda limitado a que solo lo indaguen por ese delito, lo que provocaría que "se anule todo lo obtenido en su contra".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD