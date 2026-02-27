21°
El tiempo en Jujuy

Viernes lluvioso en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 27 de febrero se presenta inestable en San Salvador de Jujuy, con lluvias, tormentas y una máxima prevista de 25°C.

Viernes, 27 de febrero de 2026 08:04

La jornada comenzó con cielo nublado y lluvias en la capital jujeña, donde a las 7 de la mañana se registró una temperatura de 18,6°C. Según los datos oficiales, la humedad asciende al 93%, la presión atmosférica se ubica en 909,7 hPa y la visibilidad está reducida a 2,5 kilómetros.

El viento sopla desde el sur a 17 km/h durante la mañana, aunque se prevé que a lo largo del día rote al norte con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Para hoy se anticipa una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 25°C. El pronóstico indica tormentas durante la mañana, tormentas aisladas en horas de la tarde y nuevamente tormentas hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera entre un 10% y 40% tanto por la mañana como por la tarde, aumentando hacia la noche, cuando el porcentaje podría ubicarse entre el 40% y el 70%.

Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante las próximas jornadas, con temperaturas elevadas durante el fin de semana.

