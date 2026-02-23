Tabacaleros irán firmes por 45% de aumento

La segunda reunión para definir el precio del kilogramo de tabaco Virginia de primera calidad en Jujuy se realizará el próximo 27 en un hotel de esta capital. En el primer encuentro, concretado en Salta, no hubo acuerdo entre las partes, aunque los productores, a través de su Cámara, mantienen el pedido de un incremento del 45%.

La instancia inicial tuvo lugar el pasado 13 de este mes en un hotel de la capital salteña con la participación de representantes de Salta y Jujuy, cámaras, cooperativas e industriales tabacaleros. Allí comenzó el diálogo para fijar el valor del kilogramo de tabaco Virginia clase B1F, de acuerdo al patrón tipo vigente.

El presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, sostuvo que la entidad está para "defender y velar por los derechos e intereses de los productores" y no para congraciarse con el resto de los actores de la mesa. En ese sentido, sostuvo que la postura es firme, lograr un 45% de aumento respecto al precio de la campaña pasada (24-25).

"El productor necesita ese 45%, y está fundamentado en los costos de producción, la relación cambiaria, la inflación y el costo financiero que debieron soportar desde el 2 de enero, cuando comenzó la venta en Jujuy, hasta junio o julio, cuando se terminaron de pagar los acopios", explicó Pascuttini.

Por ello, consideró que los productores hoy necesitan que sea considerado ese porcentaje y sea otorgado para poder seguir y pensar también en la cosecha que viene, en la campaña que viene. "Cuanto antes tengamos precio, mejor para productores y compradores, que además reciben a compradores internacionales. La previsibilidad es fundamental en el mercado del tabaco", dijo.

Sostuvo que Salta también tiene su posición y su determinación dentro de la razonabilidad que ellos entienden y que debe también tratarse toda la cuestión del precio del tabaco. También recordó que la eliminación de las retenciones a la exportación fue fruto de una gestión de gran esfuerzo por parte de los productores y mencionó la situación de la comercialización internacional, especialmente en Brasil, ya que estimó que existen beneficios para el sector.

"Todo esto configura y fundamenta la posición de Jujuy. Lamentablemente, los compradores ofrecieron solo un 27%, lo cual es inaceptable para nosotros", afirmó. Reiteró que el 45% solicitado responde a las condiciones actuales y a los incrementos que vienen afrontando, incluida la inflación.

ACOPIO | SOSTIENEN QUE SE NECESITA AGILIZAR EL PROCESO.

Cabe recordar que en la reunión pasada, del 13 de febrero se buscó avanzar en el consenso del precio del tabaco correspondiente a la campaña 2025-2026, por lo que representantes del sector público y privado analizaron la situación actual de la actividad tabacalera contemplando las variables que inciden en los costos, tanto a nivel nacional como internacional.

Por entonces si bien se expusieron distintos planteos vinculados al contexto económico, la evolución de los mercados y el impacto que estos factores tienen en la cadena productiva, no se logró alcanzar un acuerdo para fijar el valor del kilogramo del tabaco. Ahora desde la Cámara están puestas las esperanzas en lograr un acuerdo según el porcentaje requerido.

Plantean agilizar la venta

Pedro Pascuttini también se refirió al avance de la campaña y precisó que en Jujuy ya se acopiaron 21,5 millones de kilos, con un precio promedio de 3.156 pesos para la clase, cifras que consideró positivas. No obstante, enfatizó en que existe preocupación en el sector por la falta de dinamismo en el acopio y pidió mayor fluidez en las compras para evitar el deterioro del producto y permitir que los productores dispongan de recursos para afrontar gastos como energía eléctrica, gas y jornales. “Necesitamos volver a la normalidad y a la agilidad en la compra.

Esto depende de los compradores; algunos están funcionando bien y otros deben corregir”, explicó al respecto. Indicó que los productores necesitan contar con esos recursos para afrontar gastos como energía eléctrica, gas y jornales, obligaciones que deben abonarse en tiempo y forma. “Buscamos volver a la normalidad y a la agilidad en la compra. Esto depende de los compradores; algunos están funcionando bien y otros deben corregir”, afirmó.

Pascuttini aseguró que continúan extremando las gestiones para lograr un entendimiento y sostuvo que cuanto antes se defina el precio, mejor será tanto para los productores como para los compradores, que además reciben la visita de operadores internacionales. “La previsibilidad es fundamental en el negocio del tabaco”, dijo.