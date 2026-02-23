18°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Multiespacio El Alto
LIBERTADOR
ENTREVISTA A EUGENIA PÁRRAGA
Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy
Tenis
Mountain Bike
Mendoza
La opinión
El tiempo en Jujuy
CAPACITACIONES

Continúan inscribiendo para el ciclo lectivo 2026

Destinadas a profesores de Educación Física.

Lunes, 23 de febrero de 2026 00:00
EL AÑO PASADO | EN SOCIEDAD ESPAÑOLA SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES ANTE BUEN MARCO.

El intendente, Raúl Jorge, recordó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las distintas propuestas de formación y capacitación que ofrece el Instituto Universitario River Plate, Iurp, destinadas a profesores de Educación Física, licenciados en Actividad Física y Deporte y a profesionales vinculados al ámbito deportivo.

La oferta académica incluye el Profesorado de Educación Física, la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, además de ciclos de complementación curricular para docentes y carreras de grado como Periodismo Deportivo, Marketing Deportivo y Administración del Deporte, orientadas a la actualización y jerarquización profesional.

Al respecto, Jorge destacó que esta convocatoria es posible gracias a "un convenio muy amplio que hemos firmado cinco municipios del país con el Club River Plate, en la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de diciembre, y que hoy ya se encuentra plenamente activo en su etapa de inscripciones".

"Se trata de una invitación abierta y generosa, pensada para que más profesionales puedan acceder a capacitaciones y actualizaciones, fundamentalmente en el campo del deporte y la educación física", subrayó el jefe comunal.

Las personas interesadas pueden conocer los requisitos, modalidades y detalles de cada carrera ingresando al sitio oficial del Instituto: iuriverplate.edu.ar.

Recordemos que desde el año pasado, la entidad riverplatense llegó a Jujuy con su oferta académica y que hoy se vincula, además con el municipio, con Club Deportivo Luján respectivamente.

 

